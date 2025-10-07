Finalizan las obras de la nueva biblioteca de Carabanchel: 3.360 m² y 7,6 millones de euros

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha visitado el edificio de la nueva biblioteca municipal de Carabanchel, cuyas obras ya han finalizado en la avenida de Carabanchel Alto, 53. Con una inversión municipal de 7,6 millones de euros, este proyecto se enmarca en el Plan SURES de desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid.

Esta nueva biblioteca, que será puesta en funcionamiento en los próximos meses, responde a la demanda ciudadana de los vecinos del PAU de Carabanchel, un área con una población joven creciente que había quedado fuera del área de influencia de las bibliotecas existentes en el distrito. Con esta nueva biblioteca, el Ayuntamiento de Madrid amplía y moderniza la red de equipamientos culturales en Carabanchel, reforzando su compromiso con el acceso al conocimiento y la lectura.

El equipamiento cuenta con una superficie construida de 3.360 m² repartidos en cuatro plantas, tres de ellas sobre rasante. En la planta semisótano se sitúan el auditorio —dotado de escenario y camerinos—, una sala de ensayo, el almacén, el vestíbulo de acceso, el ropero y diversas dependencias técnicas.

En la planta baja se ubican la recepción, un espacio multiusos, área de autopréstamo y zona de estar, mientras que la primera planta acoge la biblioteca propiamente dicha, además de despachos, aseos y otra zona de estar. La segunda planta está destinada a salas de estudio, un área estancial, aseos y despachos. Finalmente, en la cubierta se ubican equipos de instalaciones y paneles fotovoltaicos para fomentar la eficiencia energética.

Once nuevos equipamientos culturales desde 2019

La nueva biblioteca se unirá a los otros cinco equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. Se trata del Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca), Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro), Centro Cultural Antonio López (Chamartín), centro cultural con biblioteca Marta Escudero-Francisco Umbral (Villaverde) y ampliación del Centro Cultural Buenavista (Salamanca). Además, en la actualidad se están construyendo otras cinco dotaciones culturales: Centro Cultural de Valdebebas (Hortaleza), espacio cultural del Paseo del Prado, 30 (Centro), biblioteca de la calle Silvano (Hortaleza), centro cultural con biblioteca de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo) y centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas).

La biblioteca recién finalizada forma parte de ‘Madrid Capital 21’, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. A día de hoy, 76 nuevas dotaciones ya están finalizadas y otras 19 están en construcción.