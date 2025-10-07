Pánico en San Blas-Canillejas: intenta acuchillar a un policía, le tirotean en una pierna, se atrinchera y le reducen con un táser

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo de 66 años de edad y nacionalidad española tras atacar a varios policías y atrincherarse con varios cuchillos en un edificio residencial del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Los hechos han sucedido alrededor de las 7 de la mañana de este martes, 7 de octubre, en el número 36 de la calle del Castillo de Simancas. A través de la Sala CIMACC 091 de atención al ciudadano se ha recibido una llamada manifestando que había un varón con dos cuchillos en el rellano de un edificio, al parecer motivado por una discusión vecinal: según vecinos, se trata de una persona «conflictiva» y antes les habría arrojado un cubo de agua.

A la llegada del indicativo de la Policía Nacional han localizado a este hombre en alto estado de nerviosismo, por lo que los agentes le han conminado en varias ocasiones a que depusiese su actitud y tirase los cuchillos. Tras hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes, ha acometido violentamente contra ellos.

Ante la gravedad de la situación, y temiendo por su integridad, los policías se han visto obligados a realizar varios disparos dirigidos a sitios no vitales, concretamente a una pierna. Rápidamente, este varón se ha encerrado en su domicilio, teniendo que solicitar la presencia de indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Una vez en el lugar, han logrado acceder a esta vivienda derribando la puerta de entrada, teniendo que hacer uso del dispositivo eléctrico inmovilizador (pistola táser) para poder reducirlo. Inmediatamente han acudido al lugar sanitarios del SAMUR-Protección Civil, que han atendido en el lugar al herido y procedido a su traslado al Hospital de La Paz.

Al lugar han acudido indicativos de Policía Judicial y Policía Científica. Ningún agente ha resultado herido y tras una primera valoración, el herido no reviste gravedad. Por tales hechos, se ha procedido a la detención de este varón como presunto responsable de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Se ha hecho cargo de la investigación Grupo V de Homicidios.