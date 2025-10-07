CentroDistritosNoticias

Bomberos rescatan una baldeadora colgada al borde del vacío en el centro de Madrid

Gacetín Madrid

Esta madrugada de martes, 7 de octubre, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han llevado a cabo una compleja maniobra de rescate para recuperar una baldeadora de limpieza que se precipitó por la Cuesta de la Vega, en pleno centro de la capital. El vehículo, de gran tonelaje, perdió el control y acabó encajado entre dos árboles, suspendido parcialmente sobre una zona ajardinada de las conocidas revueltas.

La intervención comenzó en torno a las 03:00 horas de la madrugada, cuando se recibió el aviso de la emergencia. Según ha explicado Esteban Soto, portavoz de los Bomberos de Madrid, el mayor desafío fue acceder al lugar del siniestro y posicionar los vehículos de rescate en un entorno especialmente complicado por su orografía.

“El vehículo quedó atrapado entre árboles y con riesgo de caída hacia una zona de terrazas”, ha señalado Soto. “La complejidad era el acceso, el emplazamiento de nuestros propios vehículos para remolcarlo y levantarlo, y todo ello garantizando la seguridad en un entorno difícil”.

Para llevar a cabo el rescate, el cuerpo de bomberos utilizó varios vehículos especializados, entre ellos una grúa de gran tonelaje. La operación se realizó mediante el uso de slingas y cadenas para elevar la baldeadora, además de vientos auxiliares para controlar el descenso y colocarla finalmente en una zona segura, desde donde fue retirada por una grúa del seguro.

Afortunadamente, no se han registrado heridos en el incidente. El operativo ha sido calificado como “complejo y laborioso” y se ha saldado con éxito gracias a la coordinación y experiencia del equipo de bomberos. La Policía Municipal investiga ahora las causas por las que el vehículo perdió el control.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

