El mercado de coches de segunda mano en Madrid se dispara un 43,8% en septiembre y crece ya un 18,3% desde enero

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en la Comunidad de Madrid crecieron un 43,8% en septiembre, con un total de 32.681 unidades, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). En el acumulado del año, el mercado madrileño suma 249.896 operaciones, lo que supone un aumento del 18,3% respecto a 2024.

Una evolución que refleja la tendencia nacional, donde por cada vehículo nuevo se venden 1,9 usados. En un análisis por antigüedad, los datos muestran cómo los turismos de hasta cinco años representaron el 25% de las ventas en septiembre, con un fuerte tirón de los modelos entre 1 y 3 años, cuyas operaciones subieron más de un 16% el mes pasado. Por su parte, los modelos de más de 15 años redujeron su ritmo de crecimiento hasta el 6%, aunque siguen concentrando más de cuatro de cada diez ventas.

El peso de estos modelos de más de 15 años en el mercado de usados muestra la necesidad urgente de poner en marcha un plan de incentivo al achatarramiento que permita acelerar la consecución de los objetivos de descarbonización. Para las patronales del sector, resulta ineficaz que se esté enfocando la estrategia de descarbonización solo hacia la electrificación, sin acompasarlo con soluciones realistas para retirar los automóviles más antiguos y contaminantes, teniendo en cuenta que actualmente el 25% del parque circulante tiene más de 20 años.

Por canales, destaca el crecimiento de las operaciones con modelos importados. En concreto, un 30% más que en septiembre de 2024. Esto explica que las ventas de usados de entre ocho y diez años -protagonistas de estas importaciones- experimentaran una subida de casi el 18% a cierre del mes pasado; si bien suponen el 6% del mercado total.

Las ventas de usados diésel, en negativo

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -pese a representan el 50% de las operaciones- continúan a la baja con un leve descenso del 0,2% hasta septiembre y un total de 810.120 unidades.

Los de gasolina, por su parte, aumentaron un 4,5% sus operaciones en lo que llevamos de ejercicio, hasta las 582.426 unidades vendidas, lo que supone un 36,5% del total del mercado. Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano

continúan su tendencia alcista, subiendo un 50,5% hasta septiembre, con un total de 20.169 unidades vendidas, lo que supone el 1,3% del mercado total.

En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 38,3%, hasta contabilizar un total de 29.916 unidades, lo que representa el 1,9% del mercado total. Para las patronales del sector, los datos evidencian que el mercado de ocasión es una palanca eficaz para que el ciudadano se acerque a la electromovilidad; una tendencia que se aceleraría incluyendo los electrificados de hasta 36 meses en los planes de incentivo a la demanda.

Distribución de ventas de vehículos de ocasión por CC.AA.