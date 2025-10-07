Madrid levanta el telón de su mejor temporada como destino de musicales

La ciudad de Madrid ha levantado el telón de su temporada de artes escénicas 2025/2026 con una cartelera que confirma su liderazgo como uno de los grandes destinos culturales del mundo. Para impulsar este activo turístico, el Área Delegada de Turismo patrocina la nueva campaña ‘Ven al teatro, vive Madrid’, promovida por la Asociación de Productores y Teatros de Madrid (APTEM).

En total, la nueva temporada contará con más de 300 espectáculos y 16 musicales. Según los datos de APTEM, los teatros madrileños reunieron un total de 3,5 millones de espectadores el año pasado. “Madrid va a vivir una temporada histórica en su oferta de teatros, espectáculos y musicales”, ha destacado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, que ha subrayado que “ir al teatro en Madrid es una de las mejores experiencias que hay”.

Maíllo ha añadido que “las artes escénicas son uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad con un impacto económico que se refleja en otros sectores como el comercio, el transporte o la hostelería”. La campaña, activa desde hoy y hasta principios de noviembre, se difundirá a nivel nacional en televisión, radio, prensa, medios digitales y mobiliario urbano, así como en los soportes de distintos colaboradores.

En estos dos últimos formatos, se desplegará en 28 ciudades, como Málaga, Valencia, Sevilla, Barcelona, Valladolid, Bilbao o Salamanca y estará presente en 650 autobuses de rutas dentro de la Comunidad de Madrid y de rutas nacionales con destino a la capital.

Con una imagen que combina la identidad visual de Madrid y el universo teatral, la iniciativa invita a madrileños y visitantes a disfrutar de la experiencia completa que supone acudir al teatro en la capital.

Madrid, capital del musical en español

Madrid es una de las ciudades con mayor número y calidad de producciones teatrales y el destino líder de los musicales en español, un género en plena expansión que atrae cada año a miles de espectadores. Según el Anuario de Turismo de la Ciudad de Madrid 2024, casi un tercio de las butacas de sus teatros se dedican a musicales, con la Gran Vía como epicentro escénico y nuevas propuestas en otros puntos de la ciudad, como WAH Madrid en IFEMA Madrid.

Esta temporada reunirá algunos de los mayores títulos del panorama internacional con estrenos como Cenicienta, el musical (Teatro Coliseum), Wicked (Nuevo Teatro Alcalá), Cabaret, el musical (Kit Kat Klub, UMusic Hotel Teatro Albéniz), Oliver Twist, el musical (Teatro La Latina) o Buscando a Audrey. The Musical (Teatro Espacio Audrey), con clásicos como El Rey León (Teatro Lope de Vega), Los Miserables (Teatro Apolo), o The Book of Mormon (Teatro Rialto).