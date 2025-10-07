Madrid celebra Hispanidad 2025 en colegios e institutos con juegos, retos, menús especiales con frijoles y danza

La Comunidad de Madrid celebra Hispanidad 2025 en sus centros escolares con una programación didáctica, gastronómica y con iniciativas como un juego de mesa de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha asistido hoy a una de las primeras actividades, donde alumnos de Primaria han desentrañado un enigma sobre el viaje de Cristóbal Colón a las Américas. El reto ha estado amenizado por una exhibición de alumnos de los conservatorios profesionales de Danza Fortea y de Música Joaquín Turina.

“Queremos llevar Hispanidad 2025 a todos los colegios e institutos con iniciativas lúdicas y educativas en las que se muestren todos los acentos del español”, ha señalado Viciana. Junto con esta propuesta, los estudiantes madrileños de todas las etapas van a tener a su disposición distintos contenidos lúdicos y didácticos como cómics y juegos de cartas, todos descargables desde la web de Educación.

Además, se han preparado materiales curriculares centrados en Argentina, país invitado en esta edición, que conectan contenidos de distintas áreas con aspectos relevantes de su tradición artística y cultural.

También se añaden actividades dentro del programa Código Escuela 4.0 para desarrollar y programar contenidos centrados en los viajes de Cristóbal Colón; los pueblos originarios de América; el encuentro de dos mundos; la lengua española como puente cultural; la gastronomía como herencia compartida, y el arte y la música en la cultura hispana.

Frijoles en el CEIPSO Bachiller Alonso López

Al igual que el curso pasado, cerca de 700 colegios de Infantil y Primaria ofrecerán estos días menús inspirados en la gastronomía hispanoamericana, que podrán estar acompañados de actividades lúdicas relacionadas con la festividad, como juegos y dinámicas durante el tiempo de comedor, o decoraciones inspiradas en los alimentos y su procedencia. El consejero ha compartido hoy la comida del mediodía con los alumnos del Colegio público de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) Bachiller Alonso López de Alcobendas, que han podido degustar una especialidad tan clásica en esas latitudes como los frijoles.

También en los centros territoriales de Innovación y Formación del Profesorado, así como en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, se han organizado exposiciones, talleres y encuentros culturales dirigidos a los centros educativos cercanos, para acercar la riqueza cultural hispana. Y en la plataforma Madrid5e se ofrecen recursos audiovisuales para estudiantes y docentes sobre la Hispanidad.

Otra cita imprescindible es la participación de los alumnos de los conservatorios de música y danza en las actividades culturales de Hispanidad 2025. Así, la gran cabalgata del pasado fin de semana contó con el talento de la Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, y todos los madrileños y visitantes tendrán la oportunidad de vibrar con las actuaciones del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, ambas este jueves en la Plaza Mayor y la Puerta del Sol de la capital respectivamente.

Por su parte, el viernes actuarán el Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya en la Puerta del Sol, y el Conservatorio Profesional de Danza Fortea en la Plaza de España; y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando será escenario de un concierto del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid.