El PSOE exige a Almeida que retire su acuerdo con Vox sobre el supuesto «síndrome postaborto»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, una «rectificación inmediata» tras la aprobación hace ya 6 días de una proposición presentada por Vox y apoyada por el PP en el Pleno municipal de septiembre sobre un supuesto «síndrome postaborto».

La propuesta instaba a que los servicios municipales proporcionen información a las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo acerca de un presunto «síndrome postaborto», una afección cuya existencia no cuenta con respaldo científico ni reconocimiento por parte de la comunidad médica.

Así lo ha indicado en su visita acompañada por los concejales Antonio Giraldo, Enrique Rico y María Caso al Centro Joven de Madrid Salud, en el distrito de Centro, mostrando su apoyo a los profesionales que desde este centro «ofrecen información veraz» a mujeres sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La portavoz ha vuelto a calificar de “vergonzoso e inaceptable” el acuerdo plenario aprobado por PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid para incluir referencias al supuesto “síndrome postaborto”, al que ha calificado de falacia sin base científica. Maroto ha denunciado que ese acuerdo supone «desinformar y dificultar el acceso al aborto, un derecho reconocido por ley».

Tras 6 días de este acuerdo, Maroto exige una «rectificación inmediata» del alcalde, afirmando que “lo aprobado aprobado está y no admite reinterpretaciones”. Al respecto, ha anunciado que el PSOE de Madrid coordinará una respuesta junto a asociaciones feministas, el Consejo de las Mujeres y entidades sociales para exigir la retirada del acuerdo y frenar una iniciativa política “contra los derechos y libertades de las mujeres”.

Centro Joven de Madrid Salud

El Centro Joven de Madrid Salud es un recurso municipal del Ayuntamiento de Madrid orientado a la promoción de la salud integral en adolescentes y jóvenes de entre 14 y 30 años. Está gestionado por Madrid Salud, el organismo autónomo encargado de las políticas de salud pública en la ciudad.

Este centro ofrece atención gratuita, confidencial y personalizada, sin necesidad de tarjeta sanitaria ni cita previa, y abarca una amplia variedad de temas relacionados con el bienestar físico, emocional y social de los jóvenes. Entre sus principales áreas de intervención se encuentran la salud sexual y reproductiva, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), anticoncepción, educación afectivo-sexual, salud mental, consumo de sustancias y hábitos de vida saludable.

El Centro Joven también realiza pruebas rápidas de VIH y otras ITS, orientación psicológica individual, talleres grupales, campañas de sensibilización y actividades educativas tanto dentro del centro como en institutos, asociaciones y otros espacios juveniles.

Se encuentra ubicado en la calle Navas de Tolosa, en el distrito Centro, y su enfoque multidisciplinar cuenta con profesionales de medicina, enfermería, psicología, trabajo social y educación. Su objetivo principal es ofrecer un entorno seguro y cercano donde los jóvenes puedan resolver dudas, prevenir riesgos y recibir apoyo profesional adaptado a sus necesidades.