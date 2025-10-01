PSOE y Más Madrid amenazan con los tribunales ante la moción de «síndrome post aborto» aprobada por PP y Vox

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Madrid aprobó este martes, con los votos a favor de PP y Vox, una iniciativa de este último grupo para que se informe sobre el supuesto «síndrome post aborto» en los centros gestionados por el Consistorio. PSOE y Más Madrid votaron en contra entre duras críticas, incidiendo en que ese síndrome «no existe, la comunidad científica y médica no lo reconoce».

La concejala de Vox, Carla Toscano, incidió durante la defensa de la proposición que «del síndrome post aborto no se habla» y que supone un «profundo trauma» tanto para la madre que decide interrumpir su embarazo como para el padre.

«Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado», relataba la edil del grupo Vox.

La propuesta fue respaldada por el PP, cuyo concejal y delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, que desde el Ayuntamiento de Madrid están «a favor de la vida», siendo esta una «prioridad absoluta» del Gobierno dirigido por José Luis Martínez-Almeida, aunque incidió en que el aborto es «un derecho en el marco de la ley actual pero no un derecho fundamental».

Críticas de PSOE, Más Madrid y CCOO

Por su lado, los grupos de la izquierda han adelantado posibles acciones legales contra esta propuesta aprobada. Desde el PSOE-M están evaluando la posibilidad de actuar legalmente contra la iniciativa: su secretario general y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado en una entrevista este martes en TVE que intentarán evitar que «PP y Vox se salgan con la suya y acosen a las mujeres que quieren o que necesitan llevar a cabo un aborto».

«Estamos estudiando esas acciones legales y que no descartamos ninguna, de luego, incluso ir a la justicia para realizar esa iniciativa aberrante, donde una vez más descubrimos el fondo de todo lo que está pasando y es que el PP y Vox ya se confunden», ha subrayado.

Por su lado, el portavoz en funciones municipal de Más Madrid , Eduardo Rubiño, ha señalado que esta iniciativa «es un insulto y un atentado contra los derechos de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y lo que menos necesitan es que el Ayuntamiento les vaya con la moralina de Vox».

«Aunque es una propuesta de la formación ultra, el PP de Almeida le ha dado carta de naturaleza subiéndose al carro de una iniciativa deleznable. No vamos a consentir que se obligue a los trabajadores y trabajadoras de servicios tan sensibles como los Espacios de Igualdad, como el SAMUR, como los Servicios Sociales, como Madrid Salud a difundir bulos anticientíficos que relacionan a las mujeres que abortan con el alcoholismo o con problemas de salud mental», ha explicado.

«Ese síndrome no existe, la comunidad científica y médica no lo reconoce. Es un bulo. Si Almeida da un paso para llevarla a la práctica, tomaremos medidas y acudiremos a los tribunales», ha concluido.

Por su lado, CCOO de Madrid ha calificado de «violencia institucional» la moción aprobada en la tarde de ayer que «obliga a los centros municipales a informar de un supuesto síndrome que no tiene sustento científico».

Con esta medida, el Ayuntamiento de Madrid «se suma al boicot al derecho de las madrileñas a interrumpir su embarazo y al cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ya ejerce la Comunidad de Madrid». «Obligar a los empleados y empleadas públicas a dar esta información, es una agresión más a las trabajadoras y trabajadores que no vamos a tolerar», exponen.

“Si el PP quiere mejorar la natalidad, que despliegue las políticas públicas para favorecer la participación de las mujeres en el mundo laboral- ha asegurado Lidia Fernández Montes, secretaria de la Mujer de CCOO de Madrid- pero que no las coaccione cuando deciden acogerse a su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo”.