Cortada parcialmente la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 5 de Metro de Madrid entre las estaciones de Diego de León y Alonso Martínez ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este lunes, 6 de octubre, desde las 13:00 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este último corte se ha debido a una «asistencia sanitaria» y el tiempo de solución de dicha incidencia es de «más de 15 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 13:32 horas aún sigue interrumpido el servicio.

Aunque el corte en la Línea 5 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Diego de León, Núñez de Balboa, Rubén Darío y Alonso Martínez, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.

La línea 5 del Metro de Madrid atraviesa la ciudad de Madrid desde el sudoeste hasta el nordeste, transcurriendo entre Casa de Campo y Alameda de Osuna, por 32 estaciones con andenes de 90 metros, recorridas por 23,2 km de vías en túnel de gálibo estrecho. Tiene un recorrido que dura aproximadamente 58 minutos entre cabeceras. El tramo entre las estaciones de Eugenia de Montijo y Empalme es superficial.

A diferencia de la mayoría de líneas del Metro de Madrid, su recorrido no discurre en su casi totalidad por debajo de vías principales de la ciudad, sino que, al menos en su trayecto por el centro de la ciudad (entre Alonso Martínez y Acacias) recorre el subsuelo de la ciudad sin correspondencia con apenas ninguna calle de la superficie. Es, por tanto, una de las primeras líneas que transcurre a una profundidad mayor a la de las demás en el centro de la ciudad, en parte para no solaparse con ellas en los trasbordos, pero también en parte por esta falta de coincidencia, dado que bajo los edificios los túneles tienen que discurrir más profundamente por motivos de seguridad y espacio.