El Hospital 12 de Octubre recibe el ‘Premio Liderazgo Sanitario’ en I+D+i

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha sido galardonado con el ‘Premio Liderazgo Sanitario’ en I+D+i 2025′, concedido por el Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación, como “reconocimiento a su destacada labor en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo de innovaciones aplicadas a la atención sanitaria, valorando especialmente el compromiso con la creación de nuevas soluciones médicas y la contribución al avance del conocimiento en salud”.

Este galardón nacional prueba la apuesta del Hospital 12 de Octubre por incorporar la innovación, la vanguardia y las últimas tecnologías en la atención de los pacientes. Esta trayectoria planificada forma parte de su estrategia para afrontar con garantías de éxito los desafíos del futuro, con una amplia experiencia desarrollada en los últimos años en el ámbito de la digitalización de la asistencia sanitaria.

Por este y otros motivos, el 12 de Octubre es referencia nacional e internacional en transformación digital e innovación en salud. Este hospital ha incorporado el uso de tecnologías de la información y la comunicación -TIC- como uno de los ejes de su proyecto de transformación y está consiguiendo mejoras trascendentales en la calidad y seguridad de la práctica clínica diaria. Las aportaciones novedosas en este campo le sitúan entre los mejores hospitales del mundo, tal y como demuestra por ejemplo la última clasificación de Hospitales Smart realizada por la revista internacional Newsweek, que lo sitúa en el puesto 60 de un total de 250 centro evaluados de los cinco continentes.

Destaca también de forma notable el Nuevo Edificio de Hospitalización que cumple justo ahora un año de inicio de actividad. El Nuevo Hospital está dotado de equipamiento tecnológico de última generación que favorece la modernización de múltiples procedimientos e intervenciones, mejoras en los diagnósticos y tratamientos de las patologías más complejas, y avances en la prevención y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. De forma generalizada, el Nuevo Hospital ha incorporado tecnologías de vanguardia como la telemedicina, la inteligencia artificial aplicada a la asistencia o sistemas automatizados de carácter médico, logístico y de cuidado que benefician a los pacientes y sus familias.

Esta innovación está presente en áreas como el intervencionismo, con salas dotadas con equipamiento que integra imagen, datos y múltiples fuentes de información que favorecen la realización ágil de procesos muy complejos; el área quirúrgica, con más de 40 quirófanos disponibles, 2 de ellos híbridos y uno robotizado, y otros servicios como Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, con equipamiento de última generación que favorece el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complicadas y poco frecuentes.

A este desarrollo tecnológico se une su empeño por crecer en ciencia e investigación. Los más de 900 investigadores del Instituto de Investigación i+12 del Hospital 12 de Octubre repartidos en nueve áreas distintas tuvieron en activo el pasado año más de 350 proyectos de investigación y 1.428 ensayos clínicos y estudios observacionales.