Una mujer grave tras ser atropellada y quedar atrapada bajo un camión en Carabanchel (Madrid)

Una mujer de 54 años de edad ha resultado herida grave esta mañana de lunes, 6 de octubre, tras ser atropellada por un camión de limpieza y quedar atrapada bajo él en el distrito madrileño de Carabanchel.

Los hechos han ocurrido pasadas las 8 de la mañana de este lunes en la calle de Matilde Hernández. En circunstancias que aún se investigan, un camión de gran tonelaje ha arrollado a una mujer de 54 años, que ha quedado atrapada bajo el vehículo. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que izar el camión para rescatar a la víctima.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la mujer, que presentaba un traumatismo torácico, otro abdominal, otro pélvico y uno último ortopédico. Con todo ello, ha sido estabilizada y trasladada con preaviso al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave. Un psicólogo del SAMUR ha atendido al conductor con una fuerte crisis de ansiedad.

La Policía Municipal ha regulado el tráfico y ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante. Agentes de la Policía Judicial de la Unidad de Tráfico desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave atropello.