ArganzuelaDistritosNoticias

Un joven grave tras ser asaltado y apuñalado en Arganzuela (Madrid)

Gacetín Madrid

Un joven de 29 años de edad y nacionalidad peruana ha resultado herido grave tras ser asaltado y apuñalado esta madrugada de lunes, 6 de octubre, en plena calle en el distrito madrileño de Arganzuela.

Los hechos han ocurrido minutos antes de la 1 de la madrugada de este lunes en la calle de Delicias. En circunstancias que aún se investigan, el chico estaba sentado en un banco cuando fue asaltado y apuñalado, quedando tendido sangrando en el suelo casi inconsciente.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que presentaba dos heridas por arma blanca, una en el cuello y otra en el hombro derecho. Tras ser estabilizado, ha sido evacuado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y así atrapar al o a los culpables. Se estudia como un posible ajuste de cuentas de bandas juveniles violentas.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Madrid celebra este sábado el Día del Deporte...

Ayuso anuncia dos nuevos hospitales de día de...

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 5...

El PSOE exige a Almeida que retire su...

La hospitalización a domicilio crece un 17% en...

Una mujer grave tras ser atropellada y quedar...

Madrid anuncia la apertura de cinco nuevos centros...

Madrid se llena de Hispanidad con el concierto...

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Más de 500 personas participan en la IV...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.