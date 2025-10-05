Tetuán clausura su Certamen de Danza con una gala en el Eduardo Úrculo

El I Certamen de Danza de Tetuán, organizado por la junta municipal del distrito, ha culminado esta tarde en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. La concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, ha participado en él como parte del jurado, además de entregar los premios a los ganadores de las diferentes modalidades de danza contemporánea y española o flamenco.

Gómez-Angulo ha asegurado que este certamen “nace con la vocación de consolidarse como un punto de encuentro entre jóvenes intérpretes, coreógrafos y compañías emergentes” y “desde la junta municipal queremos seguir apoyando la danza en todas sus formas”.

La ganadora en la modalidad de danza contemporánea ha sido Tania Garrido. En danza española o flamenco, los galardonados han resultado Gabriel Matías y Sofía Las Heras. Por su parte, los ganadores de las mejores coreografías de danza han sido Andrea Mora y Diego Olmier por la obra Stand By y Gabriel Matías y Sonia Franco por Bailar. El premio a mejor bailarín otorga 1.000 euros al ganador y la dotación económica para la categoría de mejor coreografía supone 2.000 euros. Asimismo, las compañías semifinalistas han recibido un premio de 325 euros cada una.

El jurado se compone, además, de la bailarina y coreógrafa Helena Martín; la periodista del Área de Cultura de Radio Nacional de España, Olga Baeza y Omar Khan, periodista y crítico de danza. La bailaora jienense Vanesa Aibar ha deleitado a los asistentes con su espectáculo Fragmento de Aspid durante la deliberación del jurado.