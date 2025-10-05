Más de 500 personas participan en la IV Carrera 10K Ciudad Lineal

La cuarta edición de la Carrera 10K Ciudad Lineal ha contado hoy con más de 500 participantes en esta cita deportiva ya consolidada en el calendario deportivo madrileño, que discurre por una de las arterias más emblemáticas del distrito, la calle de Arturo Soria. La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha agradecido la participación a los corredores y ha subrayado “la importancia de seguir impulsando iniciativas que promuevan la vida activa en el distrito”.

Con salida en el número 6 de la calle de Arturo Soria y meta en la plaza de Ciudad Lineal, los corredores han completado una distancia de diez kilómetros a lo largo de la calle. En las categorías infantil y alevín, los participantes han recorrido distancias de 900 y 800 metros, respectivamente, con salida y llegada en las inmediaciones del Metro Ciudad Lineal.

Al finalizar la prueba, Álvarez ha entregado los trofeos a los ganadores de las tres categorías: absoluta e infantil (masculina y femenina) y alevín (mixta), así como a los corredores de mayor edad, tanto en categoría masculina como femenina. Además, los primeros clasificados de cada categoría han recibido un cheque valorado en 80 euros para canjear por material deportivo en un establecimiento especializado del distrito.