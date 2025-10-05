El PSOE carga contra Almeida por «apagar» las cámaras y no cortar el tráfico para «ocultar» la manifestación por Palestina

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida «lo ha vuelto a hacer» al dejar de funcionar todas las cámaras urbanas del recorrido de la manifestación contra el genocidio en Palestina que este sábado sacó a la calle a 100.000 personas.

Así lo han denunciado en un breve comunicado, señalando que «qué casualidad… Durante la manifestación por Palestina, todas las cámaras urbanas del recorrido han dejado de funcionar. Almeida lo vuelve a hacer: oculta, apaga, esconde. Pero por mucho que lo tapen, Madrid grita dignidad y justicia para Palestina».

Su denuncia la han acompañado de capturas de imagen que muestran a cuatro de estas cámaras del recorrido de la protesta sin señal. También han criticado al Gobierno municipal de Madrid por no cortar la circulación rodada durante la manifestación: «un montón de coches y autobuses urbanos atrapados porque alguien en el Ayuntamiento ha decidido que no era necesario cortar el tráfico en todo el Paseo del Prado ante una manifestación tan importante como la de hoy por Palestina. Suma y sigue».