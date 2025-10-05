Cuatro de cada 10 consumidores reciben aún más llamadas de ‘spam’ que antes de las nuevas medidas del Gobierno

Cuatro de cada diez consumidores reciben más llamadas comerciales no solicitadas que antes de la entrada en vigor de las últimas medidas puestas en marcha por el Gobierno. Así lo pone de manifiesto una nueva encuesta a nivel nacional realizada por FACUA-Consumidores en Acción en la que han participado 7.050 usuarios de toda España.

El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, ha presentado los resultados en rueda de prensa. Según la encuesta, desarrollada entre los días 17 y 30 de septiembre, la práctica totalidad de los usuarios sigue denunciando ser víctima de spam telefónico. El porcentaje alcanza el 98,9% de los encuestados, frente al 98,3% de la anterior encuesta de FACUA, llevada a cabo en julio del año pasado.

El 36,5% de los consumidores dice recibir aún más llamadas que antes, el 36,3% afirma que las sufre en la misma cantidad y un 26,2% señala que ahora recibe menos. El 59,4% de los encuestados por FACUA advierte que recibe estas llamadas todos o casi todos los días, mientras que un 33,7% habla de varias a la semana y un solo 5,9% las reduce a algunas al mes. Únicamente el 1,0% señala que no ha recibido llamadas spam en los últimos meses.

En cuanto a la frecuencia, un 7,7% recuerda haber recibido más de diez llamadas al día, mientras que el número de llamadas más mencionado por los usuarios es de tres al día. Los servicios que más se suelen ofertar en estas llamadas son los de luz, mencionados por un 32,7% de los encuestados, seguidos de los de telecomunicaciones, un 29,8%. En tercera posición la venta de productos de toda índole, con un 8,2%.

El pasado 7 de junio entró en vigor una nueva Orden del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que ordena a las compañías de telecomunicaciones que bloqueen las llamadas comerciales realizadas desde líneas móviles, algo que ha derivado en que se desvíe ese tráfico a numeraciones con prefijos geográficos nacionales.

Pese a ello, el 36,4% de los encuestados señala que sigue recibiendo llamadas spam desde numeraciones móviles, aunque la mitad, el 50,3%, dice que suelen llamarles desde teléfonos fijos nacionales —aquellos que comienzan por 9—. El 5,7% afirma que las recibe habitualmente desde numeraciones internacionales.

Medidas «insuficientes»

«FACUA ya venía advirtiendo de que las medidas adoptadas por el Gobierno eran claramente insuficientes y le trasladó la necesidad de ampliar el bloqueo a todo tipo de llamadas»», han subrayado. El propio ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya admitió que tras la entrada en vigor del plan, «los estafadores estaban usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas ante la imposibilidad de hacerlo con numeración móvil».

La asociación insiste en la necesidad de «ampliar la orden ministerial para bloquear también las llamadas spam desde numeraciones fijas con prefijo geográfico. Desde 2023, todas las llamadas comerciales no pedidas expresamente están prohibidas, aunque en la práctica, se han seguido produciendo tanto o más como se producían con anterioridad».

Reivindicaciones a Consumo

Además, FACUA considera fundamental que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulse un cambio regulatorio para «obligar a las empresas beneficiarias de altas a través de llamadas comerciales a informar al usuario de que, si no fue realizada o solicitada expresamente por él, tendría derecho a una indemnización económica al haber sido víctima de spam telefónico».

El cambio en la normativa de protección de los consumidores que reclama FACUA implica también «tipificar como infracción el hecho de que una empresa acepte el alta de un cliente captado a través de spam telefónico, de manera que estas prácticas puedan ser objeto de sanciones económicas».

Así, FACUA reclama a Consumo que todas las empresas beneficiarias de altas telefónicas tengan que garantizar que en la grabación de la llamada el usuario no solo acepta unas condiciones concretas del servicio, sino que además «indica que ha realizado él la llamada o que pidió expresamente que se la hicieran».

«Si dicha información no aparece en la grabación, el contrato no sería válido y las empresas que los procesen estarían incurriendo en una infracción que derivaría en sanción al ser denunciada o detectada en controles de oficio por las autoridades de protección de los consumidores», han expuesto.

¿Cómo denunciar?

FACUA aconseja a los usuarios que, si reciben llamadas comerciales sin que las hubieran autorizado, pueden interponer una denuncia ante la AEPD, que es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de esta normativa. La asociación está tramitando denuncias en nombre de socios afectados por el spam telefónico. En la web FACUA.org/antispam pueden acceder a información sobre los pasos a seguir para presentar estas denuncias.

Sin embargo, la asociación critica que la AEPD «ha impuesto un reducidísimo número de multas por estas irregularidades». El organismo viene archivando o desestimando la inmensa mayoría de las denuncias que FACUA le traslada por causas que la asociación considera «totalmente inaceptables».

Así, la Agencia ha archivado casos porque el usuario no había incluido con su denuncia un documento que acreditase que es el titular de la línea donde se recibió la llamada spam, documento que bastaba con requerirle para continuar adelante con el expediente. De hecho, la AEPD «ha llegado al extremo de desestimar una denuncia porque el usuario no aportó la grabación de la llamada, algo innecesario para verificar su existencia».

