Dos heridos graves en la colisión entre dos coches en el túnel Sinesio Delgado – Pío XII (Madrid)

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, en el accidente entre dos turismos ocurrido esta madrugada de domingo, 5 de octubre, en un túnel del distrito madrileño de Chamartín.

Los hechos han ocurrido pasadas las 3 de la madrugada en el túnel que une Sinesio Delgado con Pío XII. Por causas que aún se investigan, uno de los conductores ha perdido el control de su coche y ha colisionado con otro, se desconoce aún si por exceso de velocidad.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a dos jóvenes que viajaban en uno de los turismos: un chico que ha sufrido múltiples traumatismos (craneal, facial, torácico y abdominal), siendo estabilizado y trasladado en estado grave al Hospital de La Paz; y una chica que ha sufrido un traumatismo torácico y otro abdominal, siendo trasladada en estado grave al Hospital Clínico San Carlos.

Por su lado, el conductor del otro coche ha sufrido heridas de carácter leve. Agentes de la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro. El túnel ha permanecido cortado varias horas.

