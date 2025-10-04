Detenido por insinuarse y tocarse los genitales delante de varias niñas en Ciudad Lineal (Madrid)

Un individuo de 71 años de edad y origen ecuatoriano ha sido detenido acusado de insinuarse sexualmente y tocarse los genitales delante de varias menores en un parque del distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los hechos han ocurrido sobre las 7 de la tarde del sábado en el parque de La Maceta, en el barrio de La Elipa. Al parecer, varias niñas de 15 años de edad alertaron a dos agentes de la Policía Municipal de Madrid de que un individuo estaba insinuándose «de manera obscena», invitándolas a acercarse, mientras se tocaba los genitales «de manera lasciva».

Además, enseñaron a los policías varias grabaciones de teléfono móvil sobre el tema, no dejando lugar a dudas. Con todo ello, el hombre de 71 años de edad y origen ecuatoriano fue detenido, pasando posteriormente a disposición judicial.