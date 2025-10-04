DistritosNoticiasUsera

Una mujer grave tras ser apuñalada en el cuello en Usera (Madrid): se investiga como posible violencia de género

Gacetín Madrid

Una mujer de 51 años de edad y nacionalidad española ha resultado herida grave esta madrugada de sábado, 4 de octubre, en el distrito de Usera tras recibir varias puñaladas en el cuello en lo que se estudia como un posible caso de violencia de género.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las 2 de la madrugada a la altura del número 52 de la calle del Santuario. En circunstancias en las que aún se investigan, un hombre ha apuñalado varias veces a una mujer en el cuello.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que ha sido trasladada inestable al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave. Se teme por su vida. La Policía Municipal ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante.

Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, procediendo a detener al agresor, un hombre de 45 años de edad y nacionalidad española. Se estudia como un posible caso de violencia de género.

