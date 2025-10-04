Grave atropello e intento de fuga en Carabanchel: corta las piernas a una joven y deja malherido a otro

Un chico de 25 años de edad y una chica de 26, ambos de nacionalidad española, han resultados heridos graves, ella con la pérdida de ambas piernas, tras ser embestidos por un todoterreno cuando descargaban mercancías de una furgoneta en doble fila en el distrito madrileño de Carabanchel. El conductor ha intentado darse a la fuga, siendo retenido por vecinos.

Los hechos han ocurrido pasadas las 8 de la mañana de este sábado, 4 de octubre, a la altura del número 74 de la calle de Antonio López. Al parecer, ambos jóvenes estaban descargando una furgoneta, aparcada en doble fila, cuando han sido embestidos por un conductor en todoterreno.

Como consecuencia de ello, han sufrido heridas muy graves en sus piernas: tras una primera asistencia por parte de vecinos y viandantes realizando un torniquete para que no se desangrara, sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la chica de 26 años, que ha sufrido la ampu tación de ambas piernas.

Finalmente ha sido intubada y trasladada al Hospital de La Paz, donde ha ingresado en estado grave. No se teme por su vida. Por su lado, los sanitarios han atendido al chico de 25 años de edad, con una fractura abierta en la pierna derecha. Ha sido trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado grave. No se teme por su vida.

Al parecer, tras el atropello el conductor del todoterreno ha intentado darse a la fuga, pero ha sido retenido por vecinos y transeúntes hasta la llegada de la Policía Municipal. Tras realizarle el pertinente test de alcoholemia, ha sido detenido. Además, han regulado el tráfico en la zona, han realizado el atestado y han escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante.