Metro de Madrid abre dos nuevas tiendas de sus productos oficiales

La Comunidad de Madrid refuerza la red de Museos de Metro con la apertura de dos nuevos puntos de venta de productos oficiales, situados en la Nave de Motores de Pacífico y en la exhibición de trenes clásicos de Chamartín. Estos nuevos espacios se suman a las tres tiendas físicas ya existentes en Sol, Plaza de Castilla y la recientemente inaugurada en Ópera.

Estas zonas comerciales están integradas dentro del recorrido habitual de estos museos, de manera que sólo se puede acceder a ellas como parte de la visita. Estarán abiertas al público en los mismos horarios que las áreas expositivas, que se pueden consultar en la página web www.museosmetromadrid.es.

En los próximos meses está prevista también la apertura de un tercer punto de venta en el espacio museístico más visitado del suburbano madrileño: la conocida Estación Fantasma de Chamberí, una vez finalicen las obras de restauración que se están llevando a cabo.

Con esta estrategia, Metro complementa su oferta cultural permitiendo al visitante terminar el recorrido adquiriendo como recuerdo alguno de los artículos del catálogo, como el reconocido rombo de los pórticos de acceso, o las zapatillas conmemorativas del 105 aniversario de la compañía; además de las conocidas camisetas, tazas e imanes con el logo del metropolitano.