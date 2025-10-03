Muere un hombre apuñalado durante una pelea en un bar de Puente de Vallecas (Madrid)

Un hombre de 50 años de edad y nacionalidad española ha muerto esta noche de viernes a sábado, 4 de octubre, tras ser apuñalado tras una pelea con otro hombre de 58 años en el interior de un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los hechos han ocurrido pasadas las 10 de la noche a la altura del número 40 de la calle Carlos Aurioles. Al parecer, se ha producido en un bar una pelea entre dos individuos hasta que uno de ellos ha sacado un arma blanca y ha apuñalado al otro en la axila izquierda.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han sido los primeros en atender a la víctima, que estaba en la calle, taponando la herida hasta la llegada de los sanitarios del SAMUR-Protección Civil, que nada han podido hacer por salvarle la vida dada la gravedad de sus heridas: tras entrar en parada cardiorrespiratoria han realizado la reanimación mediante toracotomía (incisión quirúrgica en el tórax para acceder al corazón) durante más de 30 minutos sin éxito, confirmando finalmente el fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han localizado en las inmediaciones al presunto responsable, de 58 años de edad, procediendo a su detención por un delito de homicidio. Al parecer ambos se conocían y habían tenido enfrentamientos previos.

Al lugar de los hechos, además miembros de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, se han desplazado agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios que se han hecho cargo de la investigación.