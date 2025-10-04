Madrid destinará medio millón de euros a reformar la Escuela Superior de Canto para albergar el legado de la mezzosoprano Teresa Berganza

La Comunidad de Madrid va a acometer la reforma integral de la sede de Escuela Superior de Canto de la Madrid (ESCM), ubicada en la calle San Bernardo del distrito madrileño de Centro, con el objetivo de preservar y difundir el legado de la mezzosoprano Teresa Berganza. El Consejo de Gobierno ha conocido esta semana un informe sobre la adjudicación de las obras, cuya inversión asciende a más de 500.000 euros y que comenzarán de forma inminente.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de un nuevo espacio museístico que servirá para custodiar el archivo personal donado por los hijos de la artista en abril de 2024. Este fondo está compuesto por partituras con anotaciones de grandes directores, correspondencia con figuras como María Callas, premios, fotografías, recortes de prensa y programas de conciertos.

Asimismo, se procederá al traslado y reorganización de la biblioteca y a la mejora de la accesibilidad, mediante la adecuación de los accesos y baños públicos para personas con movilidad reducida, y la construcción de nuevas salas de estudio y trabajo.

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades instalará un nuevo sistema de ventilación y climatización en el teatro de la escuela y ejecutará trabajos en el patio interior para garantizar las mejores condiciones en el desarrollo de la actividad artística.

Considerada una de las grandes voces líricas del siglo XX, Teresa Berganza fue reconocida a nivel internacional por sus interpretaciones de Rossini, Mozart y Bizet. Galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y primera mujer en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, su legado será ahora conservado y difundido desde un espacio que aspira a convertirse en centro de referencia para la lírica española.