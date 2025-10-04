ArganzuelaDistritosNoticias

Da a luz en un garaje de Arganzuela (Madrid) tras adelantarse el parto

Una mujer de unos 35 años de edad ha dado a luz esta madrugada de sábado, 4 de octubre, a su bebé en el garaje comunitario del edificio donde reside del distrito madrileño de Arganzuela tras no lograr llegar a tiempo al hospital.

Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la madrugada en la calle del Cobre. Cuando la embarazada y su pareja se disponían a acudir al hospital cogiendo el coche en el garaje comunitario, la mujer comenzó con el parto, pidiendo asistencia a Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La llegada de los sanitarios del SUMMA 112 fue rápida y ayudaron a dar a luz a la madre, naciendo un niño llamado Eloy. Tanto la madre como el hijo se encontraban en perfecto estado de salud. Tras cortar el cordón umbilical, ambos fueron examinados y trasladados a la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón.

En el traslado se produjo el alumbramiento, mientras se llevó a cabo el importante ‘piel con piel’ entre madre e hijo para estimular el control de la temperatura del bebé y que comenzase a alimentarse.

