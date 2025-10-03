Villaverde celebra la IX edición de la Ruta de la Tapa

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal de Villaverde, Orlando Chacón, han asistido esta mañana a la Ruta de la Tapa del distrito que celebra su novena edición del 3 al 5 de octubre. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Autónomos de Villaverde en colaboración con la junta municipal, que busca poner en valor y fortalecer al pequeño comercio del distrito.

Durante la visita, Maíllo ha señalado que “la gastronomía es una de las mejores maneras de dinamizar los barrios y una gran oportunidad para que madrileños y visitantes descubran otras zonas de Madrid como Villaverde”. Por su parte, Chacón ha agradecido el esfuerzo de todos los establecimientos que hacen posible esta iniciativa en favor del comercio de proximidad y que demuestran que “Villaverde es un distrito con talento y con ganas de seguir creciendo”.

El precio de la combinación de caña más tapa es de 2,99 euros e incluye desde las propuestas más tradicionales a las más innovadoras. Esta ruta se ha consolidado como una de las más numerosas de Madrid, después de que el año pasado lograse el récord de 76 establecimientos participantes. Además, Villaverde vibrará con un ambiente festivo gracias a la música que llenará las calles.