Madrid ciudadNoticias

Problemas de circulación en la Línea 10 de Metro con 8 estaciones afectadas

Gacetín Madrid

La Línea 10 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras que están afectando a un total de 8 estaciones del suburbano, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas han dado comienzo esta tarde de viernes, 3 de octubre, sobre las 17:10 horas, entre Lago y Puerta del Sur, en ambos sentidos. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, aunque se ha indicado a que se debe a una «incidencia en las instalaciones».

A las 17:40 horas aún se mantiene la incidencia. En total hay 8 estaciones afectadas, cuya relación es: Lago, Batán, Casa de Campo, Colonia Jardín, Aviación Española, Cuatro Vientos, Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Arranca la Semana de la Arquitectura 2025 en...

El Museo del Prado abre sus puertas esta...

El mundo rural volverá a inundar este domingo...

Convocada una gran marcha contra el genocidio palestino...

El centro de Madrid se llena este sábado...

La ciudad de Madrid y el estado mexicano...

El Ayuntamiento de Madrid, reconocido por la Comunidad...

Seguimiento del 37% en la huelga educativa en...

PSOE y Más Madrid critican el patrocinio de...

El Supremo juzgará al fiscal general del Estado...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.