Arranca la Semana de la Arquitectura 2025 en Madrid: 320 actividades y Portugal como país invitado

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y presidente de la Fundación Arquitectura COAM, Sigfrido Herráez, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañados por el embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte; el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Iñaki Carnicero; y la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Mª José Piccio-Marchetti, han dado inicio este mediodía a la Semana Internacional de la Arquitectura.

Esta iniciativa organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la Fundación Arquitectura COAM y el Ayuntamiento de Madrid busca acercar la arquitectura a la ciudadanía y destacar el valor del patrimonio arquitectónico, al tiempo que convierte a Madrid en capital de la arquitectura durante unos días. Para ello, el Ayuntamiento ha engalanado varias calles con banderolas alusivas al evento.

En esta XXII edición se rinde homenaje a Portugal, con el fin de profundizar en la arquitectura lusa y sus figuras más relevantes como Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura (ambos Premio Pritzker) o Nuno Portas, y realizar una lectura conjunta de la arquitectura ibérica.

Luis Gutiérrez Soto y su importante legado en la capital será otro de los ejes temáticos de la Semana con motivo del 125 aniversario de su nacimiento, con diversas iniciativas para acercar la impronta de este arquitecto en la ciudad.

Desde hoy, viernes 3, y hasta el lunes 13 de octubre se celebrarán 320 actividades entre exposiciones, conferencias, conciertos, visitas guiadas a edificios e itinerarios de reconocido valor arquitectónico e histórico o actividades familiares; que conforman un amplio programa para acercar la arquitectura a la ciudadanía y destacar el gran valor del patrimonio arquitectónico construido en la Comunidad de Madrid. A estas actividades organizadas por el Colegio, la Fundación Arquitectura COAM y el Ayuntamiento de Madrid se suman una veintena más, organizadas por otras instituciones que han querido unirse también a la semana grande de la arquitectura.

Las expositivas que encabezan la programación se centran en el país invitado: Siza, con una mirada al papel del dibujo en su obra; O que faz falta (fragmento). 50 años de Arquitectura Portuguesa en Democracia (1974–2023), y Alvalade, una muestra fotográfica del artista Federico Clavarino sobre la zona lisboeta de Alvalade, el sueño de una Lisboa moderna.

Luis Gutiérrez Soto protagoniza la otra gran propuesta expositiva con una muestra urbana en el Parque de El Retiro que se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es mostrar la arquitectura de Gutiérrez Soto a la sociedad para concienciar e informar de la calidad y valor patrimonial que posee.

El talento emergente también se hará visible en la Semana con Tamnougalt. In Origen, una muestra que reúne trabajos de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), desarrollados en Tamnougalt, un asentamiento histórico del sur de Marruecos.

Visitas a edificios e itinerarios urbanos

Un edición más, las visitas a edificios y los itinerarios urbanos temáticos, actividades gratuitas guiadas por arquitectos, vuelven a ser una de las propuestas más demandadas. Así, las 6.850 plazas ofertadas para los más de 270 pases programados, cuyo plazo de inscripción se abrió el pasado 23 de septiembre: se agotaron en cinco minutos.

En esta edición abren sus puertas un total de 60 edificios, algunos de ellos, como el Palacio de Goyeneche o el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio y el Estado Mayor de la Defensa, ambas obras de Gutiérrez Soto, se suman por primera vez a esta iniciativa.

En cuanto a itinerarios, se han diseñado para esta edición un total de 40 paseos urbanos guiados que transcurren por barrios históricos, espacios públicos y parques de Madrid. Como novedad, este año se podrá pasear por el “Madrid de cine” o recorrer la arquitectura hospitalaria y la arquitectura burguesa en el Barrio de Salamanca. Las visitas están dirigidas a públicos diversos, con propuestas específicas adaptadas también a niños y familias como el itinerario de Madrid Río o el parque de la Quinta de los Molinos.

Conferencias y jornadas

La arquitectura lusa, sus figuras más relevantes, así como los nuevos talentos emergentes serán el eje de varias de las jornadas organizadas para la Semana. El miércoles 8 de octubre se rendirá homenaje al arquitecto portugués recientemente fallecido Nuno Portas en una conferencia que pondrá en valor su destacada contribución al urbanismo y la arquitectura en Portugal durante el siglo XX y su colaboración con la arquitectura y el urbanismo español.

El viernes 10, pero en horario vespertino, Eduardo Souto de Moura, ganador del Premio Pritzker 2011, junto con Camilo Rebelo, protagonizarán la conferencia “Miradas atentas desde la proximidad” en la que reflexionarán sobre la arquitectura portuguesa contemporánea y su relación con el territorio y la cultura en un diálogo moderado por Paula Santos.

La sesión vermú del Departamento de Edificación MATCOAM también se suma al homenaje a la arquitectura portuguesa con una jornada el viernes 10 protagonizada por tres jóvenes estudios portugueses, que compartirán cómo enfocan en el país transfronterizo la rehabilitación y regeneración urbana.

Las grandes planificaciones que se están desarrollando en Oporto y en Madrid, así como actuaciones futuras serán puestas en común el lunes, 13 de octubre, a las 19.00 horas, en un diálogo en el que participarán el alcalde de Oporto, Rui Moreira, y el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

Por su parte, Luis Gutiérrez Soto también será el eje central de varias actividades. El lunes, 6 de octubre, a las 11 horas, se celebrará “Recordando a Gutiérrez Soto” una conferencia impartida por el catedrático Miguel Ángel Baldellou en la que se profundizará en el legado de una figura fundamental para entender la arquitectura contemporánea de España.

Las habituales jornadas para estudiantes de secundaria madrileños que se organizan durante la Semana para despertar el interés entre nuestros jóvenes se centrarán en esta edición en la figura de Luis Gutiérrez Soto. Además, el programa incluye otras actividades sobre temas de actualidad de arquitectura y urbanismo.

El lunes 6 de octubre tendrá lugar una nueva sesión del ciclo «Colegiados de Honor» en la que el arquitecto Ricardo Aroca, colegiado de Honor 2007, dará su particular visión sobre Madrid y su arquitectura, en una conversación con el arquitecto Fernando Ortiz.

El martes 7 de octubre el COAM recupera las Sesiones Críticas de Arquitectura, unos debates monográficos que, desde 1950 y durante casi dos décadas, Carlos de Miguel impulsó a través de la Revista Nacional de Arquitectura. Será con una jornada titulada “Vivienda, un derecho convertido en inversión” que se centrará en abordar, entre otras cuestiones, la evolución de la casa desde su entendimiento como necesidad esencial a su actual desarrollo como activo financiero y reflejo de desigualdad social.

Será coordinada por Inmaculada Maluenda y contará con la participación de Voces expertas como Javier Burón, Rocío Calzado, Javier Gil y Jorge Galindo, que aportarán datos y estudios actuales, para entender por qué la vivienda se perfila hoy como uno de nuestros principales problemas, una preocupación creciente para las nuevas generaciones. La presentación institucional correrá al cargo de Pablo Olalquiaga, vicedecano del COAM, y Jerónimo Escalera, gerente de la EMVS de Madrid.

Actividades para todos los públicos

La Semana Internacional de la Arquitectura también busca estimular la curiosidad por la arquitectura como parte de nuestro entorno y acercarla a los más pequeños con actividades pensadas para el juego y la participación.

Así, el sábado 4 y el domingo 5 de octubre se desarrollarán varios talleres infantiles, coincidiendo con la celebración del Pop Arq Store, el mercado de diseño de los arquitectos de Madrid, en el que 52 profesionales mostrarán y venderán productos diseñados y producidos de manera artesanal, algunos reconvertidos y otros fieles a su profesión, pero con un enfoque muy personal de mundos transversales a nuestra profesión.

El sábado 11 y domingo 12 de octubre las niñas, los niños y sus familias podrán crear su propia idea de ciudad dejando volar la imaginación gracias a “La cittá infinita”, una performance lúdica, participativa y sostenible para crear y recrear espacios urbanos utilizando, exclusivamente, residuos industriales. Se realizarán cuatro sesiones a lo largo del fin de semana.

La Semana Internacional de la Arquitectura es una iniciativa del COAM, la Fundación Arquitectura COAM y el Ayuntamiento de Madrid que se celebra durante la primera semana del mes de octubre para difundir la arquitectura entre la ciudadanía y poner en valor el patrimonio arquitectónico. Su origen se remonta al año 1997, cuando la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) instituyó el primer lunes de octubre como el Día Mundial de la Arquitectura para hacerlo coincidir con el Día Mundial del Hábitat, establecido a su vez por la Asamblea General de la ONU 12 años antes, para impulsar la reflexión sobre el estado de nuestros entornos y ciudades.

Esta edición de 2025 cuenta con la coorganización de la Fundación Ibercaja, la Fundación ACS, Cosentino, Roca, Fundación ONCE y greenarea, y la colaboración de ASEMAS, Baumit HNA, EFAPEL y panoramah!

Toda la programación se puede consultar en www.semanaarquitecturamadrid.com/ y se podrá seguir y comentar con el hashtag #SemanaArquitectura2025 en las redes sociales.