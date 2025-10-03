Los fogones de ‘Chefs on Fire’ regresan a Madrid con referentes de la cocina mundial

El Real Jardín Botánico de Alfonso XII,I localizado en la Universidad Complutense de Madrid, acoge este sábado 4 de octubre la segunda edición madrileña del festival Chefs on Fire. Algunas de las caras más reconocidas del panorama gastronómico actual se darán cita para mostrar sus creaciones dentro de un evento que también incluye música en vivo de la mano de seis artistas por jornada.

Los estrella Michelin Javier Aranda, Iván Cerdeño, João Oliveira, Coco Montes, Marlene Vieira y Gil Fernandes tomarán parte en la nueva edición, así como Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, Rafa Zafra, Ricardo Acquista, Catarina Nascimento y Diogo Sousa.

Chefs on Fire se ha consolidado como un referente del ocio gastronómico internacional. Este prestigioso festival se celebra entorno natural y sostenible de Madrid cuyo hilo conductor será el aroma de la leña, el fuego y las brasas.

Este evento reta a grandes figuras del panorama gastronómico internacional y nacional a salir de sus instalaciones para cocinar exclusivamente con fuego y leña. Barbacoas, parrillas, hogueras, asadores o planchas, todo alimentado con fuegos de leña y carbón. Además, todas las elaboraciones se crearán en directo, a la vista de los asistentes que podrán conversar con los chefs y aprender más sobre sus platos.

Tras el éxito de la primera edición celebrada en Madrid en octubre de 2024, la organización del festival gastronómico confirma su regreso a Madrid con el objetivo de seguir consolidando la ciudad española como un referente mundial en gastronomía. Como el año pasado, la programación girará en torno a la cocina en vivo sobre brasas, con platos de carne, pescado, vegetales y postres preparados por chefs de renombre. En total, participarán 15 cocineros.

En esta nueva edición de 2025, que cuenta con la colaboración de Turismo de Portugal (Visit Portugal). Este año, más de quince chefs españoles y lusos cocinarán en directo platos únicos.

Junto a ellos, se mantiene la presencia ya anunciada de referentes como Lydia del Olmo o Xosé Magalhaes, de Ceibe; y los portugueses Catarina Nascimento y Diogo Sousa, de 83 Gastrobar, consolidando así un cartel que promete elevar aún más la experiencia de esta segunda edición.

Además se unen cocineros como los españoles David Gil, Carito Lourenço, Germán Carrizo, Rafa Panatieri, Jorge Sastre, Rubén Hernández Mosquero, Roberto Martínez Foronda; los portugueses Luis Gaspar y Vítor Adão; el madeirense Julio Pereira; el argentino Juan Barcos y el coreano Woongchul Park.

Todos ellos son cocineros con trayectorias internacionales y un mismo punto en común, el respeto absoluto por el producto y la creatividad a la hora de llevarlo a la mesa. El fuego será el centro de la experiencia con carnes, pescados y postres preparados sobre brasas en directo, acompañados de actuaciones musicales que convierten el jardín en un escenario vibrante.