Convocada una gran marcha contra el genocidio palestino este sábado en Madrid

Una manifestación recorrerá este sábado ,4 de octubre, el centro de Madrid para exigir el fin de la violencia en Palestina, el cese del comercio de armas y la ruptura de relaciones institucionales con Israel. La marcha, organizada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, comenzará a las 18:00 horas en la glorieta de Atocha y concluirá en la Plaza de Callao, bajo el lema: “Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y de relaciones con Israel”.

La movilización se enmarca en un llamamiento internacional promovido por miles de organizaciones sociales, políticas y sindicales, que han convocado jornadas de protesta para los días 4 y 5 de octubre en distintas ciudades del mundo. Entre las entidades que se han sumado al llamamiento se encuentra CCOO de Madrid, que ha reiterado su rechazo a la ocupación del territorio palestino y su apoyo a la población civil.

Desde el sindicato destacan que la situación humanitaria es “insostenible”, con más de 60.000 fallecidos, incluidos 20.000 menores, y una destrucción generalizada de infraestructuras básicas como hospitales, escuelas y servicios públicos, que ha provocado el desplazamiento forzoso de miles de personas. “Seguiremos apoyando al pueblo palestino y exigiendo el fin de la violencia, así como la reconstrucción de una tierra devastada por años de conflicto”, señalan en un comunicado.

A la convocatoria se han sumado también organizaciones vecinales como la FRAVM, que anima a la ciudadanía madrileña a “desbordar el centro de la ciudad” en una jornada que consideran clave dentro de una oleada de protestas y gestos de solidaridad que se repiten cada semana en diversos puntos del país.

La marcha del viernes se suma a otras acciones recientes en apoyo a Palestina, como las concentraciones en solidaridad con la Flotilla de la Libertad o las huelgas promovidas por sectores educativos en protesta por la situación en Gaza.

La protesta transcurrirá por algunas de las arterias más transitadas del centro de Madrid, y se prevé una alta participación ciudadana. La Delegación del Gobierno en Madrid ha preparado un dispositivo de seguridad y recomienda a los ciudadanos prever posibles cortes de tráfico en la zona entre las 18:00 y las 20:30 horas.

