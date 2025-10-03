El centro de Madrid se llena este sábado de arte urbano para visibilizar la realidad del VIH y del sida

Este sábado, 4 de octubre, “Arte Positivo” vuelve con su cuarta edición, la más ambiciosa hasta el momento. 70 artistas plasmarán sus obras de manera simultánea en locales comerciales de Algeciras, Barcelona, Madrid, Palencia, Pamplona, Sabadell, Sevilla y Valencia, transformándolos en espacios de arte y concienciación sobre el VIH. Una muestra de arte urbano que tiene como objetivo desmontar el estigma asociado al VIH y dar visibilidad a las 150.000 personas que conviven con el virus en España.

En Madrid, el público que recorra las calles del centro podrá disfrutar de las obras de más de una decena de artistas, entre los que se encuentran destacados creadoras y creadores como Inopia, Artktovi, Esther Moya, Jamalamaja o Nat N Blanc, diferentes estilos que se conectan y dialogan entre sí para construir un discurso colorido y diverso sobre la historia y el presente del VIH y las diferentes formas que puede adoptar el estigma. A partir de las doce de la mañana, y hasta las siete de la tarde, los y las participantes estarán interviniendo en espacios comerciales de los barrios de Chueca, Malasaña y Lavapiés.

Para facilitar el recorrido, la organización del Pride Positivo ha puesto a disposición del público un mapa por cada ciudad que acoge el evento en el que se marcan los locales donde se encuentran las propuestas artísticas.

Y como en ediciones anteriores, “Arte Positivo” llega a diferentes puntos de la geografía española, además de la capital, demostrando que es una iniciativa con cada vez más fuerza y dinamismo y con la voluntad de llevar su mensaje a todos los rincones del país. Además, para fomentar la participación y apoyar el talento, el público tendrá la oportunidad de votar por su obra favorita, valorando la creatividad y el poder reivindicativo de los y las artistas que participan en la cuarta edición de Arte Positivo.

Esta galería de arte al aire libre, convertida ya en una cita imprescindible en la agenda artística del país, se enmarca dentro de la cuarta edición del Pride Positivo, un programa de actividades culturales y reivindicativas que surge en 2022 con el propósito de visibilizar y combatir el estigma y la discriminación que aún persisten en torno al VIH, al tiempo que reconoce cuatro décadas de lucha y resiliencia.