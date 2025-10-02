Regresa la Feria de las Asociaciones de Hortaleza con una participación récord de entidades

El distrito de Hortaleza celebrará el sábado, 4 de octubre, la XIV Feria de Asociaciones que este año vuelve a batir un récord de participación con más de 45 entidades compartiendo sus proyectos con la ciudadanía. Como en años anteriores, la cita será en el parque de Alfredo Kraus, de 10:00 a 14:30 horas, e incluirá mesas informativas y de actividades para todos los públicos.

El concejal David Pérez ha subrayado “el compromiso de la junta municipal con la participación ciudadana y la convivencia vecinal”, haciendo hincapié en la importancia “de visibilizar el trabajo de las asociaciones del distrito”, a las que ha agradecido “la labor fundamental que realizan en los barrios por nuestros vecinos”.

Las más de 45 asociaciones que van a presentar sus proyectos son de índole deportivo, cultural, sociosanitario, vecinal, así como organizaciones sociales y solidarias. Además, la Agencia para el Empleo de Madrid ofrecerá información y servicios a los vecinos, fortaleciendo el vínculo entre la administración local y la comunidad.

Además de visitar las mesas informativas, el público podrá encontrar actividades diversas como un taller de belenismo, de la Asociación Belenista Santa Paula; un espacio de intercambio de libros de la Asociación Las Hortalinas; juegos y dinámicas de rugby a cargo de la XV Hortaleza; pintacaras, juegos y gafas virtuales de la mano de Cáritas y Cruz Roja; juegos de mesa con El Nido de Hortaleza; manualidades y ciencias con la Comunidad Bahai; el taller ‘La discapacidad en un minuto’, donde se leerá un cuento con pictogramas con la Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional-Amipf; un taller de sevillanas, castañuelas y palmas, impartido por la Hermandad Nuestra Señora del Rocío, o un taller de crianza dirigido a embarazadas y familias con menores de 0 a 3 años, gracias a Acción Social Evangélica. La parte musical correrá a cargo del coro de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío y Sambaleza clausurará la feria con su pasacalles final.

La Feria de Asociaciones es una plataforma esencial para que los vecinos conozcan de primera mano los proyectos y actividades de las asociaciones, además de fomentar la interacción y el diálogo entre la ciudadanía y los colectivos sociales de Hortaleza.