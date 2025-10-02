Agenda cultural de Villaverde: nos vamos de tapas y conciertos

Este fin de semana está lleno de actividades en Villaverde. La novena edición de la Ruta de la Tapa llenará de gastronomía el distrito los días 3, 4 y 5 de octubre además de la música que sonará en las calles de los barrios durante el festival ‘Tu Villaverde, tu concierto’. Y además tendrás en los centros culturales del distrito, teatro, música y el Certamen de Pintura Rápida Maruja Mallo.

Ruta de la Tapa

La Asociación de Autónomos de Villaverde presenta la 9ª edición de la Ruta de la Tapa, una cita ya consolidada en la vida social y gastronómica de nuestro barrio. Durante los días 3, 4 y 5 de octubre, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana único repleto de sabor, tradición y buena compañía.

Tu Villaverde, tu concierto (música

Además, estos días, los barrios del distrito se llenará de conciertos al aire libre. El viernes 3, a partir de las 19:00 h, habrá actuaciones de Origen y Pedro Cambronero DJ, en Butarque, en la calle Berrocal, y el San Cristóbal de los Ángeles, en Plaza Pinazo, respectivamente.

El sábado a las 13:00 h, Villaverde Bajo, entre las calles Clara Schumann y El Pilar Lorengar, acogerá el concierto de Protozoos. A las 19:00 h en el Parque Ciudad de los Ángeles, tocará la banda Osidados. El domingo, despedirán el festival La Banda del Malo a las 13:00 h en la Plaza Mayor de Villaverde Alto, y Romántica a las 19:00 h en la calle de San Jenaro.

Loupin Greis (concierto)

Centro Cultural Santa Petronila

Viernes 3, a las 19:00 h

La artista Loupin Greis y la márquina repetidora, Loop Station, presenta este show en el que una mujer-orquesta, imita y reinventa cada instrumento con su voz y su cuerpo, con recursos del beat box y la percusión corporal. Un espectáculo de virtuosismo vocal y precisión rítmica que se atreve con múltiples géneros musicales, en un ejercicio constante de fusión de estilos.

Las Locuras de Mamá (teatro)

Centro Cultural Ágata

Viernes 3, a las 19:00 h

Producciones Max Estrella trae a Villaverde dos historias desternillantes y caóticas donde las madres conforman el eje principal de un juego que muestra su propia vida y la de sus hijas, así como su influencia en ellas, una por su libre albedrío y la otra por su falta de él. Una obra para poner en valor el papel de las madres en el día a día de las familias.

Vivientes Anónimos (teatro)

Centro Sociocultural Bohemios

Viernes 3, a las 19:00 h

El grupo de teatro Bambalina Viba versiona la obra ‘Las Trece Noches’ de Jesús Quintero y Antonio Gala. En este espectáculo nos adentramos en una comunidad en la que las personas han sido desprovistas de identidad y se conocen como Viviente Amor, Viviente Dinero, Viviente Paso del Tiempo, Viviente Sentido de la Vida, Viviente Mitos, Viviente Paraísos, Viviente Fe, Viviente Pecados, Viviente Guerra y Paz y Viviente Soledad, lo que lleva a través de doce experiencias diferentes.

Como decía Antonio Gala: “La forma humana, diaria, de felicidad es la alegría”, así que relájense, esbocen una tímida sonrisa y disfruten del viaje, como dicen los artistas detrás de la obra.