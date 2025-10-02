Hortaleza destina 130.000 euros a la mejora de la Escuela Infantil Las Pléyades

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha visitado hoy las obras que se están llevando a cabo en la Escuela Infantil Las Pléyades, de titularidad municipal, situada en el barrio de Valdebebas, donde se están llevando a cabo trabajos de conservación y mantenimiento con el objetivo de mejorar la seguridad, funcionalidad y confort de sus instalaciones.

Las actuaciones incluyen la mejora de las instalaciones de cocina, la sustitución del vallado perimetral y de acceso al centro, la mejora en cerramientos y accesos interiores, la ejecución de una rampa en el acceso de mercancías, la mejora del sistema de climatización, trabajos de pintura en diversas zonas del centro, así como mejoras de las zonas de recreo y la sustitución del vallado de las áreas infantiles.

Con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 131.000 euros con cargo a la junta municipal y el Área de Obras y Equipamientos, está previsto que las distintas actuaciones finalicen a lo largo de este mes de octubre, “gracias al compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la mejora continua de los centros educativos públicos de la ciudad”, ha manifestado Pérez. Asimismo, el concejal ha explicado que “las reformas en esta escuela infantil permitirán ofrecer un entorno más seguro y adecuado para el bienestar de los niños que asisten al centro, así como para el personal educativo”.