Localizada con vida una mujer de 78 años con Alzhéimer desaparecida en Vicálvaro (Madrid)

Agentes de la Comisaría Integral de Distrito (CID) de Vicálvaro de la Policía Municipal de Madrid han logrado localizar con vida, tras casi cuatro horas de intensa búsqueda, a una vecina de 78 años que padece Alzhéimer avanzado y que había desaparecido de su domicilio.

La alerta fue recibida a las 20:10 horas, momento en el que se activó un dispositivo de búsqueda. La mujer, que vestía un ligero vestido blanco, había sido vista por última vez por algunos vecinos caminando en dirección a Coslada, atravesando una zona de especial riesgo por la presencia de lagunas, sendas forestales y áreas de explotación minera.

Para el operativo, en el que participaron cinco patrullas, se desplegaron además drones de la Sección de Apoyo Aéreo con cámara térmica, estableciéndose un puesto de mando en el parque forestal de Vicálvaro. A pesar de los esfuerzos iniciales, la caída de la noche complicó su localización.

Finalmente, gracias a la iniciativa de los agentes, se puso en marcha una “búsqueda acústica inversa”, consistente en recorrer la zona con las sirenas y rotativos activos mientras la familia mantenía la comunicación telefónica con la desaparecida. Esta estrategia permitió situar a la mujer, en la llamada activa entre el familiar y la desaparecida, en las inmediaciones de un vivero de la carretera de Vicálvaro, tras haber caminado más de cuatro kilómetros y cruzado incluso la autovía Radial 3.

La mujer fue hallada a las 22:50 horas, tumbada en el suelo y con síntomas de hipotermia. Los agentes lograron estabilizarla antes de que fuese atendida por sanitarios del SAMUR-Protección Civil, que la dio el alta poco después y la dejó al cuidado de su hijo. El dispositivo de emergencia finalizó a las 00:30 horas con un balance positivo.