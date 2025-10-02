Ayuso anuncia nuevas lanzaderas de autobuses gratuitas entre Moncloa y Ciudad Universitaria sin paradas intermedias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy la puesta en marcha este próximo lunes de un nuevo servicio gratuito de autobuses lanzadera que conectará directamente Moncloa con Ciudad Universitaria, sin paradas intermedias, durante todo el tiempo que continúen las obras de renovación de la Línea 6 de Metro.

Este operativo especial estará disponible los días laborables, entre las 7:00 y las 21:30 horas, y ofrecerá una frecuencia de paso de cinco minutos en hora punta y de 10 minutos en las franjas de menor afluencia.

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la jefa del Ejecutivo autonómico también ha avanzado que se reforzará la capacidad operativa del suburbano con la incorporación progresiva de trenes a lo largo de los próximos días. De esta forma, la red pasará de 295 a 319 convoyes en sus 12 líneas, recuperando así la cifra de octubre de 2024, a pesar de que la L6 no está activa por completo.

La Comunidad de Madrid ha alcanzado en septiembre su récord histórico de usuarios de Metro, con un total de 62,4 millones de viajes realizados durante el pasado mes, pese a que la Línea 6 se mantiene parcialmente suspendida. Esta cifra supone un incremento del 4,41% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 59,8 millones de desplazamientos.

Desde el inicio de las obras del arco este, entre Legazpi y Moncloa, el pasado 6 de septiembre, el Gobierno regional ha establecido un servicio sustitutivo gratuito de autobuses que recorre este tramo en superficie y que utilizan cada jornada laborable alrededor de 130.000 pasajeros.

Los trabajos actualmente en curso son esenciales para desarrollar el proyecto de automatización que el Ejecutivo autonómico tiene previsto culminar en 2027, cuando la Circular se convierta en la primera de toda la red con conducción automática. Esta transformación permitirá aumentar la capacidad y la frecuencia del servicio en esta infraestructura, la más utilizada por los madrileños con 116 millones de viajeros en 2024.

Durante el pasado mes de septiembre, las líneas con mayor demanda han sido la 1, 10 y 3, precisamente tres de las que han recibido refuerzos por parte de Metro ante el incremento de usuarios. Además, el arco oeste de la L6, que ya se encuentra operativo, ha registrado un total de 3,5 millones de viajes. En cuanto a las estaciones con mayor tránsito destacan Sol, Moncloa y Plaza de Castilla.