Barajas homenajea al recientemente fallecido presidente de CERMI Óscar Moral con una zona verde junto al parque de El Capricho

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado este jueves dos nuevas nomenclaturas para dos zonas verdes del distrito de Barajas, según ha informado en rueda de prensa la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

Por un lado, se asigna la denominación de jardín de Óscar Moral Ortega al espacio que se ubica entre la calle de Jardines de Aranjuez y el paseo de la Alameda de Osuna, junto al parque de El Capricho, en homenaje al que fue presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de la Comunidad de Madrid y un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Por otro, se bautiza como jardín Eugenio Morales Tomillo al parque situado entre la calle de Acuario y la calle de Trópico, en el casco histórico, para recordar al que fue el primer concejal presidente del distrito de Barajas. Ambas propuestas salieron adelante en el Pleno de la Junta Municipal de Barajas del pasado 16 de septiembre.

Óscar Moral Ortega, fallecido el pasado mes de julio, fue presidente de CERMI Comunidad de Madrid y asesor jurídico del Comité Estatal. Además, colaboró activamente en los trabajos de redacción del Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprobó el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

En el ámbito municipal, fue miembro del Consejo Municipal de la Discapacidad del Ayuntamiento de Madrid, de la Mesa de Accesibilidad de la Ciudad de Madrid y del Observatorio de Vivienda y Rehabilitación de la Ciudad de Madrid. Gracias a su colaboración en estos organismos, se adoptaron medidas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como la adaptación de las oficinas de atención a la ciudadanía, el aumento de licencias de taxis adaptados, la colaboración en materia de accesibilidad en la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), así como el impulso de los planes de ayuda a la vivienda Plan Adapta Madrid y Plan Rehabilita Madrid.

Por su parte, Eugenio Morales Tomillo (1937-2016) ostentó el cargo de concejal presidente del distrito de Barajas desde el 4 de junio de 1988 hasta el 29 de junio de 1989. Impulsó la organización administrativa del nuevo distrito, sentando las bases para su funcionamiento autónomo dentro del Ayuntamiento de Madrid. Además, fomentó la participación ciudadana, trabajando estrechamente con asociaciones vecinales y colectivos sociales. El edil fue un comprometido con el entorno urbano y social y un promotor de la movilidad sostenible.