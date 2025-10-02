Dos violentos asaltos en el centro de Madrid dejan un herido grave, otro leve y dos detenidos

La Policía Nacional investiga dos violentos asaltos ocurridos con pocas horas de diferencia este miércoles, 1 de octubre, en el distrito madrileño de Centro, ambos con víctimas heridas y a escasa distancia del Museo Reina Sofía, en la zona de Atocha. Uno de los implicados continúa fugado y dos sospechosos han sido detenidos.

El primero de los sucesos tuvo lugar sobre las 8 de la mañana en la calle Santa Isabel, a la altura del número 52. Agentes localizaron a un hombre con una herida sangrante en la cabeza, sentado en un banco. La víctima explicó que había sido agredida por dos personas que le golpearon varias veces en la cabeza con un objeto contundente para robarle el teléfono móvil. Fue trasladado por sanitarios del SAMUR-Protección Civil al Hospital 12 de Octubre, donde permanece ingresado en estado grave.

Gracias a la descripción facilitada y a la rápida actuación policial, los agentes localizaron y arrestaron a dos sospechosos horas después en las inmediaciones. Se trata de un ciudadano venezolano de 32 años de edad y un español de 34, ambos acusados de robo con violencia y lesiones.

El segundo suceso se produjo horas después, pasadas las 2 de la tarde, en la puerta del bar El Brillante, ubicado en la calle Atocha. En este caso, un joven de 23 años y nacionalidad guineana fue atacado por un individuo de origen magrebí, que trató de arrebatarle una riñonera.

Durante el forcejeo, el agresor le hirió con un punzón en el pecho, aunque la lesión fue de carácter leve. El asaltante consiguió huir con el botín, que incluía una cartera y un teléfono móvil. El herido fue atendido por sanitarios del SAMUR-Protección Civil, aunque no necesitó traslado hospitalario. La búsqueda del agresor continúa abierta por parte de las autoridades.