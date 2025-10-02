El paro cae un 0,7% en septiembre en Madrid con 2.034 desempleados menos

La Comunidad de Madrid ha registrado en septiembre el desempleo más bajo desde 2007, con un total de 278.056 parados registrados. Así se refleja en el último informe hecho público por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el paro ha descendido en 13.614 personas, lo que ha supuesto un descenso interanual del 4,6%. Con respecto al mes de agosto, la bajada se ha situado en un 0,7%, con 2.034 desempleados menos.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en términos interanuales en 153.620 personas (-6%) y en 4.846 personas en relación con el mes anterior (-0,2%), situándose en un total de 2.421.665 personas registradas.

El paro por sectores

Por género, de la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid, 111.203 son hombres, donde el paro ha bajado en 790 desempleados respecto al mes anterior, y 166.853 son mujeres, con 1.244 desempleadas menos.

Por sectores, el que engloba un mayor número de parados es el de Servicios, con 224.865, 2.606 parados menos que en agosto; seguido de Construcción, con 18.374, que cuenta con 366 parados menos. Por su parte, Industria aglutina 14.710 personas en paro, 41 desempleados menos; y Agricultura cuenta con 1.730 parados, lo que se traduce en 31 parados más.

En cuanto al paro entre personas extranjeras en la Comunidad de Madrid, se ha situado en 46.186 personas en septiembre, lo que se traduce en una bajada del 0,63% con 294 desempleados menos respecto al mes anterior. Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid ha registrado 231.565 contratos en septiembre, es decir, 94.865 más que en el mes anterior, lo que supone un aumento del 69,4%. En tasa interanual se han incrementado un 12,8%, con 26.403 contratos más que en el mismo mes del año 2024.

Afiliaciones a la Seguridad Social

En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el número de afiliados durante septiembre en la Comunidad de Madrid ha crecido un 1,23% en relación al mes anterior, y ha ganado una media de 45.903 cotizantes. En términos interanuales, la región ha experimentado una subida del 2,87% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 105.552 cotizantes más. Así, la cifra global en la región ha alcanzado las 3.779.782 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la región, 3.340.208 pertenecen al Régimen General, 435.483 son autónomos y 4.091 se inscriben en el Régimen del Mar. Asimismo, 2.044 se inscriben en el sector agrario y 91.363 en el de servicios al hogar.

A nivel nacional, el mercado laboral ha superado los 21,7 millones de afiliados en uno de los mejores meses de septiembre de la serie histórica. Se han registrado 56.700 ocupados más que en el mes anterior, si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario. Este crecimiento ha sido del 0,3%, hasta alcanzar los 21.728.949 ocupados, lo que sitúa a esta serie en máximos históricos.

La afiliación media (serie original) también se ha acercado a los 21,7 millones de afiliados, con una cifra de 21.697.665. En el último año, hay 499.459 afiliados más. En comparación con el pasado mes de agosto, suponen 31.462 afiliados más, lo que evidencia uno de los mejores comportamientos en este mes (solo se ha superado en 2020 y 2021) desde que se crearon los registros en 2002.