La Casa de México en Madrid vuelve a acoger el tradicional Mega-Altar del Día de Muertos (entrada gratuita)

Todos los años la Fundación Casa de México en España celebra a lo grande el Día de Muertos. Del 4 de octubre al 9 de noviembre de 2025 se puede visitar el Altar de Muertos inspirado en el viaje del mundo de los muertos al mundo de los vivos a través de los sentidos.

El altar de 2025 se ambienta en el cabaret mexicano que tiene sus raíces en las primeras décadas del siglo XX, influenciado por el cabaret europeo, especialmente el francés y el alemán. Además del altar, la fundación prepara muchas más actividades que permiten conocer más a fondo esta bella tradición.

Fundación Casa de México en España, en su misión de mostrar y dar a conocer las tradiciones de México, celebra la octava edición de su conocido altar de muertos. La edición de 2025 presenta un altar inspirado en el cabaret mexicano, titulado Cabaret El recuerdo, que tiene sus raíces en las primeras décadas del siglo XX y que llegó a México como una forma de entretenimiento nocturno en cafés y salones, pero pronto adquirió un carácter propio.

El diseño y coordinación del altar correrá a cargo del arquitecto y diseñador Guillermo González, reconocido por su capacidad de transformar espacios en escenarios llenos de magia, elegancia y originalidad. Su enfoque destaca por una meticulosa atención al detalle, una visión estética innovadora y el dominio en la composición de colores, texturas y formas para lograr ambientes únicos y sofisticados.

Este altar no solo honra a quienes ya partieron, sino que también recuerda que la vida, como el mejor de los cabarets, debe vivirse cantando, bailando y amando hasta el final. Cada uno d elos elementos evocan la presencia de aquellas almas que no se han ido del todo. Sus risas aún flotan en el aire, sus pasos aún marcan el ritmo entre bastidores, y su recuerdo brilla como el último foco sobre el escenario.

El altar cuenta con catrinas a tamaño real, realizadas en cartonería, técnica artesanal que combina papel, engrudo y pintura para dar vida a figuras llenas de color e imaginación. También cuenta con Tzompantli, que en náhuatl significa hilera de cráneos se construía por los mexicas para rendir culto a Huitzilopochtli, dios de sol y de la guerra. Y no pueden faltar las flores, que representan el elemento tierra. Las más usadas son las flores de cempasúchil que con su olor ayudan a las almas a encontrar el camino hacia el altar. Serán el elemento más destacado en la fachada.

La vida y la muerte (Altar de Muertos Casa de México 2024)

En 2024, la Fundación Casa de México en España estuvo intervenida desde la fachada hasta la segunda planta, pasando por las escaleras y los pasillos. El diseño del altar y la intervención del resto de los espacios estaba basado en el viaje que hacen los difuntos para llegar, es decir, el recorrido del mundo de los muertos al mundo de los vivos y viceversa.

La pieza central del altar fue un diseño de 30 metros cuadrados de Maru Calva inspirados en los dibujos del maestro artesano Javier Martínez Pedro que sugiere el camino que se inicia con la muerte y trae a los difuntos de regreso a la vida simbolizado en la ofrenda.

La dualidad es un concepto presente a lo largo de todo el recorrido que hace referencia a la forma en la que las culturas prehispánicas entendían la vida y la muerte: el día y la noche, la luna y el sol, el cielo y el inframundo, que se reflejan en los diferentes espacios escenográficos.

La dualidad de la vida y la muerte estaba representada en la fachada principal con 40 flores de cempasúchil tejidas en la técnica de las sillas Acapulco. La flor de cempasúchil simboliza el día de muertos en México, gracias a su color y aroma es uno de los elementos más representativos de las ofrendas. El color encendido de esta flor ilumina el camino y el aroma guía a las almas hacia el altar. La fachada se complementa con 9 calaveras monumentales que emulan la técnica del barro bruñido.

Acceso libre sin recorrido guiado (no requieren registro previo): El acceso al altar es gratuito, sea con visita guiada o sin ella. Si no has conseguido reserva para la visita guiada, te recomendamos que vengas en los horarios de libre acceso, no requiere registro:

Del 4 al 9 de octubre y del 3 al 6 de noviembre. Festivos: 12 de octubre, 1 y 9 de noviembre:

Lunes: 10:00 – 18:45 h

Martes a viernes: 10:00 – 15:30 h

Sábado y domingo: 10:00 – 12:30 h

Del 9 de octubre al 2 de noviembre. 7 y 8 de noviembre:

Martes a viernes: 16:00 – 20:30 h

Sábado: 13:00 – 20:30 h

Domingo: 13:00 – 18:30 h

Acceso con recorrido guiado (con reserva y sin reserva*): Acceso al altar con visita guiada en grupo. En este año las reservas se realizarán únicamente a través de la Newsletter (boletín digital) en este enlace. Aquellos registrados, recibirán todos los viernes el acceso para los recorridos.

La reserva es para un recorrido guiado de 20 minutos realizado por el equipo de mediación en los que se detalla la tradición mexicana de Día de Muertos. Este recorrido incluye el altar principal, la colección de arte popular mexicano en torno al día de muertos y el altar tradicional ubicado en nuestra segunda planta. El acceso al altar de muertos es gratuito para todo el público. Para las visitas guiadas en horario de tarde, es necesario realizar el registro, también gratuito, por motivos de aforo.

Datos de interés

Cuándo – Del 4 de octubre al 9 de noviembre

– Del 4 de octubre al 9 de noviembre Dónde – Fundación Casa de México en España. Calle de Alberto Aguilera, 20 28015

– Fundación Casa de México en España. Calle de Alberto Aguilera, 20 28015 Metro – Argüelles (L3, L4, L6), San Bernardo (L2, L4)

– Argüelles (L3, L4, L6), San Bernardo (L2, L4) Autobús – 002, 2, 3, 21, 147, C03

– 002, 2, 3, 21, 147, C03 Precio – Acceso libre

*El acceso es a través de dos filas: una para personas con reserva y otra para personas sin reserva. *Fundación Casa de México estará abierta los festivos 12 de octubre, 1 de noviembre y 9 de noviembre.