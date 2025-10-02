21 distritos tiene tres citas en Chamartín

La nueva temporada de 21 distritos, el programa de actividades culturales que recorre toda la ciudad de Madrid, aterriza en Chamartín para traer tres propuestas que no te puedes perder. Apunta las fechas, porque en octubre y noviembre, la cultura llama a tu puerta y te espera en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. Además, son gratis.

Suavecita (teatro)

La primera de las obras que podremos disfrutar es la obra de teatro Suavecita. El 18 de octubre llega desde Argentina esta función que ha sido premiada y cuenta una fantasía en la que una mujer posee el don de curar a pacientes, pero se enfrenta al universo de la medicina tradicional. En ese espacio entre lo mágico y lo terrenal aparece ella, con un objetivo más terrenal que mágico: ganar dinero para mantener a su hija y darle las mejores condiciones de vida posibles.

En esta obra para mayores de 16 años, erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan mientras descubrimos que su don es más grande de lo que imagina.

Bio·Me (danza)

Tamara Arruti y los bailarines Sergio Apapons y Álvaro Mugica presentan el 7 de noviembre una pieza que fusiona hip-hop y danza urbana-contemporánea para dar lugar a un lenguaje escénico propio y lleno de fuerza.

Es una obra que habla de los vínculos que se crean al vivir en comunidad. «Desde los átomos de nuestro cuerpo hasta la red infinita de hongos que nos rodean, la vida tiende a reunirse en comunidades para sobrevivir y prosperar en una convivencia cooperativa”, describen los autores de la obra.

Esta propuesta ha recibido el premio 21 DISTRITOS en el 38º Certamen Coreográfico de Madrid-Paso a 2.

Matres (teatro)

Cierra la programación de otoño, el 14 de noviembre, la obra Matres. La Compañía Campi estrena una historia de amor, superación y zapatillas voladoras que empieza así: “Dicen que madre no hay más que una, pero yo he tenido tres”. Es la historia real de Jordi Pedrós, un relato de vida y pérdida, maternidad y aventuras que cuenta cómo creció rodeado de tres mujeres de tres generaciones: su abuela, su madre y su tía.

A través de temas como la pérdida, las dificultades, el humor, la maternidad nos recuerda el valor de cuidar y amar por encima de todo. Es una obra recomendada a partir de 6 años.