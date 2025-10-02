La 2ª Feria de la Cerveza Artesana llega a Vicálvaro con comida gourmet, música en directo y juegos populares

El distrito madrileño de Vicálvaro celebra del 2 al 5 de octubre la segunda edición de su Feria de la Cerveza Artesana. Organizada por La ruta del Lúpulo S.L. con la colaboración de la Junta Municipal y la cervecera local La Vicálvarada, tendrá lugar en el Recinto Ferial.

Se podrán degustar más de 100 tipos de cervezas artesanas diferentes a lo largo de los cuatro días, con música en directo, comida callejera y juegos populares. Se contará con cerveceros llegados de toda la Comunidad de Madrid, Castilla-la Mancha, Castilla y León y una marca internacional de Escocia.

Es un festival de carácter familiar, que tiene como objetivo principal fusionar la cerveza artesana con la comida de calle creando así un espacio cultural diferente. Las food trucks con comida callejera participantes son:

Torta del mono (brioches rellenos)

Baden Baden (salchichas alemanas)

Smoke (burguers gourmet)

La olla Movil ( shawarmas)

d&d (comida venezolana)

Julieta (burgers gourmet)

Royal creps (dulce)

Programación completa

El jueves 2 se inaugura el evento a las 19:00 con la presentación de cerveceras y música ambiente. La jornada continuará con una sesión del DJ BEERISTHENEWBLACK a las 20:00.

El viernes 3, el recinto abrirá a las 13:00 y contará con sesión Beer-Mú a las 14:00 y el concierto del grupo K-Sora Rock a las 22:00. El sábado 4 seguirá con los mismos horarios de apertura y sesión Beer-Mú, además de un taller infantil de chapas a las 19:00 y el concierto del grupo Sin Fecha de Caducidad a las 22:00.

El domingo 5 se dedicará en parte al público familiar, con apertura a las 13:00, taller de marcapáginas a las 17:30 y concierto de Guateque y Ángel Grimm a las 20:00. La jornada culminará con concursos a la mejor etiqueta y foodtruck del festival, entrega de premios a las 21:35 y cierre definitivo a las 22:30.