Regresa el gran Festival de Globos Aerostáticos a la Comunidad de Madrid

Aranjuez acoge el Festival de Globos 2025, el único Festival de Globos de la Comunidad de Madrid, un evento que en años anteriores ha sido un éxito rotundo de afluencia y repercusión, y que este 2025 está programado para el sábado 4 y domingo 5 de octubre.

Organizado por The Balloon Company, con el patrocinio de la Comunidad de Madrid y la colaboración de Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Aranjuez, tendrá lugar en la Plaza de Parejas, frente al Palacio Real de Aranjuez.

El evento consiste en despegues simultáneos abiertos al público que se producirán el sábado por la mañana y por la tarde y el domingo por la mañana. Cabe destacar el espectáculo nocturno la Noche Mágica, en el que los globos estarán a pie de tierra y danzarán con sus luces al ritmo de la música, previsto para la tarde noche del sábado.

La programación prevista es:

Sábado 4 de octubre: Despegues simultáneos de mañana en torno 08:00 horas y de tarde en torno 17:00 horas. La Noche Mágica está prevista a las 21:00 horas, y contará con ambientación musical.

Domingo 5 de octubre: Despegues simultáneos de mañana en torno a las 08:00 horas.

Como toda actividad con globos aerostáticos, las fechas, horario y programación están sujetas a datos de meteorología, solo fiables a partir de las 48-24h previas. Los horarios de vuelos y Noche Mágica son aproximados, pueden sufrir ligeras modificaciones in situ o cancelaciones, dependiendo de la meteorología.

El Festival acogerá unos 12 globos aerostáticos, que vendrán con sus equipos desde varios puntos de la geografía española. Durante la regata que tendrá lugar en el aire, los pilotos medirán su destreza y habilidad, en distintas pruebas propuestas por el jurado: por ejemplo, seguir al globo liebre, o hacer diana con lanzamiento de testigos. Los globos pueden llegar a alcanzar los 30 metros de altura.

En la pasada edición cerca de 20.000 personas disfrutaron del Festival de Globos Aranjuez, un evento que despierta gran expectación por parte de vecinos y visitantes y que, además, revive un acontecimiento histórico, como es que el primer vuelo tripulado de un globo aerostático de aire caliente realizado en España tuvo lugar el 5 de junio de 1784 en el Real Sitio de Aranjuez.