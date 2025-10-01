‘Startups’ madrileñas e inversores se dan cita en el Campus del Videojuego para llevar la industria ‘gaming’ en la capital al siguiente nivel

El Campus del Videojuego de Madrid acoge la quinta edición del Investor & Demo Day, una de las citas clave del Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de Madrid in Game, la iniciativa del Ayuntamiento para impulsar la industria del videojuego. Durante la jornada, las startups participantes buscan captar 8 millones de euros de diferentes inversores, empresas tecnológicas y de videojuego para sus proyectos, que se presentan en el Development Center de este espacio municipal.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha dado la bienvenida a esta jornada y ha destacado el impulso que Start IN Up Program genera, con más de 10 millones de euros conseguidos en financiación para las startups y los 258 empleos generados. “La industria del videojuego representa una de las áreas con mayor proyección de crecimiento económico y de generación de empleo cualificado a nivel global. Madrid, con su ecosistema tecnológico, cultural y educativo, tiene la oportunidad de situarse a la vanguardia de este sector estratégico”, ha señalado.

Entre las empresas que presentan sus productos a inversores y publishers se encuentran:

– Emaze Gaming, con su plataforma Behaveme, que permite a las empresas evaluar las habilidades de las personas en solo 10 minutos a través de videojuegos e IA.

– Civersia, un SaaS para democratizar el uso del 3D en empresas.

– Evveland, que está desarrollando ‘Evveland Create’, una plataforma no-code para crear minijuegos en Telegram.

– Golden Gamers GO, que, a través de videojuegos comerciales, se encarga del cuidado de mayores con Alzheimer u otras demencias.

– HechicerIA, que cuenta con un software de IA para generación de vídeo 3D.

– Mansion Games, con su primer proyecto de acción y aventura de trasfondo histórico Operation Highjump: The Fall of Berlin.

– Vidibond Games, con sus juegos Jamboy: A Jellycious y Coloratura.

– Red Mountain, con su juego AlcheMice.

– Somni Game Studios, con Stepland, un juego para construir buenos hábitos y ganar en salud.

– UFO LAB, plataforma SaaS para crear videojuegos.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, encargada de clausurar el acto y entregar los diplomas a las mejores presentaciones, ha asegurado que encuentros como el de esta mañana muestran cómo “en el Ayuntamiento trabajamos por la proyección internacional de Madrid, para que nuestra ciudad esté presente en los principales foros y mercados globales, y sea reconocida como un centro atractivo para la inversión y el talento digital”. Y ha concluido asegurando que “es un compromiso que mantendremos en el tiempo, apostaremos decididamente por la innovación, por las industrias digitales y por las personas que, con su esfuerzo, hacen posible estos logros. Madrid no es solo un lugar donde se desarrolla talento, sino donde ese talento encuentra las condiciones ideales para crecer, colaborar y competir en la primera liga del videojuego mundial”.

Tras su intervención, el Development Center ha abierto sus puertas para cobijar el Demo Day, en el que el público probará en primicia un total de 40 productos, entre videojuegos y aplicaciones creados por las startups que trabajan desde el Campus del Videojuego.

Start IN Up Program: un ecosistema que no deja de crecer

Este evento pone el broche final a la quinta edición del Start IN Up Program, que vuelve a reafirmar su posición como la aceleradora de empresas del sector del videojuego, los eSports y gamificación más ambiciosa de Europa. Desde su puesta en marcha, en marzo de 2023, han pasado 135 startups con diferentes perfiles empresariales, en función de su fase madurativa: preincubación, incubación y aceleración. Las startups participantes reciben apoyo para la búsqueda de inversión, presencia en eventos profesionales de la industria del videojuego tanto nacional como internacional y asesoramiento personalizado de expertos de diferentes ámbitos profesionales.

Además, su paso por este programa les ha permitido estar presentes en eventos internacionales como la Gamescom en Colonia o la Game Developers Conference (GDC), en San Francisco, donde participaron con la Universidad de Nueva York (NYU). Además, han expuesto en ferias nacionales de gran calado como 4YFN (Mobile World Congress), Gamergy o BIG Bilbao.