Latina reconoce a sus mayores voluntarios en el Día Internacional de las Personas de Edad

El concejal de Latina, Alberto González, ha participado hoy en los actos organizados por la junta municipal con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra cada 1 de octubre.

En esta cita, cinco personas mayores voluntarias han recibido un reconocimiento por su especial dedicación y sus muestras de solidaridad en el distrito. Este reconocimiento público ha contado, además, con la lectura de un manifiesto por parte de un usuario del Centro Municipal de Mayores Campamento.

La jornada ha finalizado con una clase magistral de zumba en la que han participado 150 socios de los cinco centros municipales de mayores con los que cuenta el distrito. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 1990 el Día Internacional de las Personas de Edad para reconocer la importancia de este grupo demográfico y destacar su contribución social.