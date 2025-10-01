Las demoliciones de la Operación Campamento comenzarán antes de fin de año

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que la Operación Campamento, el macro desarrollo urbanístico por el que se edificarán 10.700 nuevas viviendas, de las cuales más del 65% contará con algún tipo de protección (VPPL, VPPB y en régimen de alquiler), estará en marcha «muy pronto» y, antes de que termine este 2025, se demolerán los edificios del Ministerio de Defensa existentes en la actualidad.

Así lo ha indicado en declaraciones a ‘Onda Cero’, recogida por GACETÍN MADRID, subrayando que la buena colaboración entre administraciones y con el sector privado ha permitido reducir los tiempos: «estamos construyendo viviendas en un plazo de un año, desde que se pone la primera piedra hasta que se entregan», con el objetivo final de que estén terminadas para 2027, alojando a más de 20.000 personas.

Operación Campamento

En septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana iniciaron los contactos para llevar a efecto este propósito. Gracias a la estrecha colaboración entre la Administración central y municipal desde entonces, los terrenos en desuso de Campamento se preparan para albergar en los próximos años 10.700 nuevas viviendas, de las cuales, más del 65 %, contará con algún tipo de protección (VPPL, VPPB y en régimen de alquiler).

El objeto de la Operación Campamento es recuperar los suelos sin uso de las antiguas instalaciones militares para satisfacer las demandas de vivienda y dotaciones locales y singulares, integrando y articulando la propuesta con los espacios metropolitanos y regionales contiguos (Pozuelo de Alarcón y Alcorcón).

El APE 10.23 se localiza en el extremo suroeste del casco urbano de Madrid, dentro del distrito de Latina y con el paseo de Extremadura como eje longitudinal en su tramo comprendido entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, dentro de los barrios de Campamento (al norte) y Las Águilas (sur). El arroyo Valchico -afluente del Meaques, que atraviesa la Casa de Campo y desemboca en el Manzanares- marca el límite al norte del sector.

La Operación Campamento es una de las actuaciones de regeneración urbana más importantes del país. La superficie total de este nuevo desarrollo es de 2.110.206 m2, un espacio similar al ámbito que ocupa Madrid Nuevo Norte (230 hectáreas). La edificabilidad para uso residencial es de 1.134.994 m2, permitiendo construir 10.700 viviendas, de las que el 65 %, 7.000 viviendas, contarán con algún tipo de protección: 3.800 viviendas se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) y 1.100 viviendas en régimen de alquiler. Las 3.700 viviendas restantes serán para construir vivienda libre. Del resto del ámbito, 93.340 m2 de edificabilidad se reservarán para comercio y 59.048 m2 para oficinas.

La superficie para redes públicas es de 1.563.420 m2. Entre los principales usos se encuentra la red local de servicios urbanos (viarios interiores), para la que se dedican 560.980 m2; para espacios públicos arbolados habrá 210.872 m2; para la red local de equipamientos sociales, 180.904 m2; para zonas verdes se contempla destinar 154.169 m2; para usos dotacionales públicos se reservarán 147.719 m2, y para equipamientos sociales, 23.074 m2. Se mantendrán las instalaciones existentes del Servicio Geográfico del Ejército y Centro Militar de Veterinaria como dotaciones públicas.

Siguientes pasos administrativos

Tras el avance del proyecto, los siguientes pasos administrativos pasan por la aprobación de las bases y estatutos de la Junta de Compensación en Junta de Gobierno tras someterse previamente a información pública y, en paralelo, la tramitación del proyecto de urbanización del ámbito, que necesariamente también se elevará a Junta de Gobierno.