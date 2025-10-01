Madrid ciudadNoticias

Balance Atlético-Eintracht: 2 detenidos, 20 identificados y evitada una multitudinaria pelea entre ultras

Gacetín Madrid

La Policía Nacional desplegó este martes, 30 de sepgiembre, un dispositivo de seguridad en el partido de fútbol celebrado entre los equipos del Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt que se disputó en el Riyadh Air Metropolitano con motivo de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League.

El dispositivo establecido al efecto finalizó con la intervención de bragas, bucales y guantes anticorte por los que se extendieron cinco actas de la Ley del Deporte y cinco expulsiones. Gracias al dispositivo establecido se evitó una pelea entre aficionados radicales de ambos equipos que previamente habían acordado una cita para enfrentarse, logrando la identificación de más de 20 personas y hallando defensas extensibles y destornilladores.

Asimismo se procedió a la detención de dos individuos, aficionados desplazados a la ciudad de Madrid, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en el interior de un establecimiento hotelero ubicado en el distrito madrileño de Centro.

El despliegue contó con los efectivos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tales como la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Móvil, Brigada Provincial de Información, y Caballería.

