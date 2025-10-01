Más Madrid presenta una demanda contra la licencia para la Fórmula 1: «Ayuso y Almeida dijeron que tendría coste 0 para las arcas públicas pero ya van 430 millones de euros»

El grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha presentado una demanda contra la licencia para construir el circuito que albergará el Gran Premio de la Fórmula 1 en IFEMA, entre los distritos de Hortaleza y Barajas.

Así lo ha indicado el portavoz en funciones de la formación, Eduardo Rubiño: «Ayuso y Almeida dijeron que iba a tener un coste 0 para las arcas públicas, pero la realidad es que ya van 430 millones entre obras del circuito a costa de IFEMA (135 millones), los derechos de la competición pagados también por IFEMA (294 millones) y más de 327.000 euros en patrocinios».

Según el documento de la denuncia, las claves son las siguientes:

1.- OPACIDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA

El Ayuntamiento ocultó información clave a los madrileños. Abrió el trámite de información pública cuando el proyecto tenía deficiencias graves señaladas por 15 informes técnicos de Bomberos, Policía y otros organismos. Modificaron el proyecto después y nunca volvieron a consultar a la ciudadanía.

2.- LICENCIA ILEGAL PARA UN MACROPROYECTO

Disfrazaron un macroproyecto de una década como si fuera una ‘actividad temporal’. Van a construir muros, demoler, pavimentar y mover toneladas de tierra. Esto no es una carpa de feria: son obras permanentes que requieren una tramitación seria.

3.- BENEFICIO ECONÓMICO POR ENCIMA DE LA SALUD

El propio documento de IFEMA reconoce que en 7 de cada 10 variables analizadas era mejor no hacer la Fórmula 1. Aun así eligieron el dinero sobre la salud y el medio ambiente. Pero Almeida y Ayuso han elegido la pasta, como siempre, por encima de la salud de miles de personas. Incluso proponen trasladar a los vecinos, sacarlos fuera de sus viviendas, y suspender las clases lectivas de un cole cercano por el ruido insoportable.

4.- IMPACTOS AMBIENTALES INACEPTABLES

729 árboles talados o trasplantados. Ruido que supera todos los límites legales en zonas residenciales. Riesgo de plagas de ratas por el movimiento de tierras. Contaminación del aire y almacenamiento masivo de combustible. Este proyecto debió pasar una evaluación ambiental ordinaria y no lo hizo.

5.- OBRAS ILEGALES EN ZONA PROTEGIDA

Van a construir sobre la Vereda de los Leñeros, una vía pecuaria protegida como bien de dominio público. Para tocarla necesitan un procedimiento legal específico que nunca se hizo. Están saltándose la ley estatal y autonómica.

6.- UN ACUERDO CERRADO ANTES DE EVALUAR

IFEMA ya había firmado con la Fórmula 1 antes incluso de estudiar los impactos ambientales. El proceso fue una farsa: primero cerraron el negocio, después hicieron los estudios para justificarlo.

7.- RIESGO FINANCIERO PARA TODOS

El propio documento reconoce que este proyecto supone un ‘gran riesgo financiero’ para el Consorcio. Asumen ese riesgo con dinero público mientras ignoran la salud de los vecinos y el daño al medio ambiente.