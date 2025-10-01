El 12 de Octubre, en el puesto 60 de los 350 mejores hospitales ‘inteligentes’ del mundo

El Hospital Universitario 12 de Octubre, centro público de la Comunidad de Madrid, se sitúa en el puesto 60 entre los 350 mejores hospitales ‘inteligentes’ del mundo en 2026, según la última clasificación realizada por la revista ‘Newsweek’. La puesta en marcha del ‘Nuevo 12 de Octubre’ que ha hecho posible la incorporación de tecnologías de vanguardia como la telemedicina, la inteligencia artificial aplicada a la asistencia o sistemas automatizados de carácter médico, logístico y de cuidados, ha permitido subir 13 posiciones en este listado internacional que recoge valoraciones de profesionales de la medicina y de pacientes de todo el mundo.

El 12 de Octubre es referencia nacional e internacional en transformación digital e innovación en salud. El uso de tecnologías de la información y la comunicación -TIC- es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la estrategia de transformación de este hospital madrileño y que han supuesto mejoras trascendentales en la calidad y seguridad de la práctica clínica diaria.

El Nuevo Edificio de Hospitalización incorpora equipamiento tecnológico de última generación que ha posibilitado la modernización de múltiples procedimientos e intervenciones quirúrgicas, mejoras en los diagnósticos y tratamientos de las patologías más complejas, y avances en la prevención y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

Durante los últimos años ha desarrollado una trayectoria muy amplia en la digitalización de la asistencia sanitaria. Así, ha actualizado y consolidado la Historia Clínica Electrónica, implantando soluciones avanzadas para el análisis de los datos clínicos que facilitan el trabajo asistencial, mejoran la seguridad del paciente y potencian la docencia y la investigación.

El Hospital 12 de Octubre tiene en su haber dos premios nacionales de Informática de la Salud, otorgados por La Sociedad Española de Informática de la Salud -SEIS- en 2021 y 2023, así como la acreditación en 2019 del nivel 6 (de un máximo de 7 niveles) del modelo de madurez de Historia Clínica Electrónica (EMRAM) otorgado por la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), lo que confirma su referencia en este ámbito de actuación.