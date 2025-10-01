Cortada la circulación en la Línea 10 de Metro de Madrid con 7 estaciones afectadas

El servicio de la Línea 10 de Metro de Madrid entre las estaciones de Alonso Martínez y Casa de Campo ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este miércoles, 1 de octubre, desde las 23:00 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «incidencia en las instalaciones» y el tiempo de solución de dicha incidencia es de «más de 15 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 23:10 horas aún sigue interrumpido.

Aunque el corte en la Línea 10 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Alonso Martínez, Tribunal, Plaza de España, Príncipe Pío, Lago, Batán y Casa de Campo, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.