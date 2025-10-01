El Fernán Gómez estrena ‘Más allá de esta vida’, a partir de la biografía y obras de Gustavo Adolfo Bécquer

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge el estreno absoluto de Más allá de esta vida, montaje que parte de la biografía y las obras de Gustavo Adolfo Bécquer con dramaturgia y dirección de Débora Izaguirre. Esta obra se enmarca en el contexto de las actividades y programación que el teatro ofrecerá al público con motivo del Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, y estará en cartel del 28 de octubre al 16 de noviembre en la Sala Jardiel Poncela de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, a las 19:30 horas.

La obra aúna dos leyendas de Bécquer, Los ojos verdes y El monte de las ánimas, con alguna de sus rimas y con reflexiones extraídas de Cartas desde mi celda, de Cartas literarias a una mujer y fragmentos de sus otras leyendas. Con este punto de partida, la directora, Débora Izaguirre, crea un “cuento musical de terror y amor” que recoge lo que ella imagina sobre los últimos días de vida de Bécquer, la relación con las mujeres que amó (o creyó amar), sus sentimientos, las heridas de su infancia y su visión del mundo.

En el imaginario popular, Gustavo Adolfo Bécquer aparece como un icono del romanticismo español. Más allá de esta vida conecta el universo del autor sevillano con una perspectiva más actual sobre los grandes temas de su obra. Sus leyendas de terror, ultratumba y misterio, su fascinación por la Edad Media u Oriente, su obsesión por la muerte y los amores imposibles y, en definitiva, su concepción de una existencia vivida desde la máxima intensidad emocional, siguen resonando hoy en día.

La directora artística, Débora Izaguirre, con una amplia trayectoria tanto en teatro como en televisión, inicia su camino como directora, guionista y productora con el cortometraje Las frases de las historias que escribo. Más allá de esta vida es su primer texto teatral y su debut profesional como directora de escena. La obra cuenta con Álvaro Alvarado, Fran Pineda y Zuria Gómez en la interpretación, y la música en directo del propio Alvarado al violín. La escenografía y el vestuario los firma Ada Ventura y la iluminación y el espacio sonoro son de Julio Bao.